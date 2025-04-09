Общество 09.04.2025 в 11:39

В Улан-Удэ «скандинавам» дали зеленый свет

Им разрешили ходить по тропам
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ «скандинавам» дали зеленый свет
Фото: freepik.com
Власти Улан-Удэ пошли навстречу любителям скандинавской ходьбы, сделав для них исключение на посещение лесов. Речь идет о тропе Здоровья от лыжной базы «Снежинка» до этнографического музея и тропе «Юбилейная» в Октябрьском участковом лесничестве.

- Эти маршруты оставляем доступными для занимающихся скандинавской ходьбой, ведь именно они зачастую первыми замечают лесные пожары и сообщают о задымленности в лесу. Доступность троп будет зависеть от степени пожарной опасности, - пояснила начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства Ольга Очирова.

Напомним, несколько дней назад в Улан-Удэ ввели особый противопожарный режим. Он подразумевает в числе прочего и запрет на посещение лесов.
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