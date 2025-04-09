В Улан-Удэ «скандинавам» дали зеленый свет

Власти Улан-Удэ пошли навстречу любителям скандинавской ходьбы, сделав для них исключение на посещение лесов. Речь идет о тропе Здоровья от лыжной базы «Снежинка» до этнографического музея и тропе «Юбилейная» в Октябрьском участковом лесничестве.- Эти маршруты оставляем доступными для занимающихся скандинавской ходьбой, ведь именно они зачастую первыми замечают лесные пожары и сообщают о задымленности в лесу. Доступность троп будет зависеть от степени пожарной опасности, - пояснила начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства Ольга Очирова.Напомним, несколько дней назад в Улан-Удэ ввели особый противопожарный режим. Он подразумевает в числе прочего и запрет на посещение лесов.