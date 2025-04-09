Общество 09.04.2025 в 12:03

В Бурятии серьезно выросла подростковая преступность

Это происходит на фоне общего снижения количества преступлений
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии серьезно выросла подростковая преступность
Фото: архив «Номер один»
В январе – марте 2025 года правоохранительные органы Бурятии зарегистрировали на 7,1% меньше преступлений, чем в аналогичном периоде 2024 года (3955 против 4256). Об этом сегодня сообщили в республиканской прокуратуре.

Так, сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-14%), убийств (-3%), криминальных посягательств, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (-43%), разбоев (-50%), краж (-21%).

Также снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-7%) и в состоянии алкогольного опьянения (-21%). Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 21% и 32% соответственно.

Пошло на спад и число хищений, содеянных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (уменьшение на 3% с 865 до 838 случаев). Причиненный при этом ущерб превысил 147 миллионов рублей.

На этом в целом благоприятном фоне есть и негативные тенденции. Так, отмечается рост мошенничеств (+13%), грабежей (+17%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+13%) и оружия (+2%).

Значительно выросло число преступлений, совершенных несовершеннолетними либо при их соучастии. Здесь рост более чем в два раза: с 64 до 160 случаев.
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