В Бурятии серьезно выросла подростковая преступность

В январе – марте 2025 года правоохранительные органы Бурятии зарегистрировали на 7,1% меньше преступлений, чем в аналогичном периоде 2024 года (3955 против 4256). Об этом сегодня сообщили в республиканской прокуратуре.Так, сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-14%), убийств (-3%), криминальных посягательств, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (-43%), разбоев (-50%), краж (-21%).Также снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-7%) и в состоянии алкогольного опьянения (-21%). Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 21% и 32% соответственно.Пошло на спад и число хищений, содеянных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (уменьшение на 3% с 865 до 838 случаев). Причиненный при этом ущерб превысил 147 миллионов рублей.На этом в целом благоприятном фоне есть и негативные тенденции. Так, отмечается рост мошенничеств (+13%), грабежей (+17%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+13%) и оружия (+2%).Значительно выросло число преступлений, совершенных несовершеннолетними либо при их соучастии. Здесь рост более чем в два раза: с 64 до 160 случаев.