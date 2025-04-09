Обманутые бабушки стрясли с мошенника из Бурятии за моральный ущерб

Осужденного за работу курьером у мошенников жителя Бурятии не только приговорили к четырем годам колонии, но и взыскали за моральный ущерб, причиненный пострадавшим. В пользу обманутых пожилых женщин из Воронежа приставы сняли с его счетов 269 тысяч рублей.

Известно, что мужчина состоял в преступной группировке, вымогающей у граждан деньги под предлогом совершения их близкими родственниками ДТП.

- Преступники звонили на стационарный телефон пожилым людям, проживающим в Воронежской области. Представляясь их родственниками, сообщали о произошедшем ДТП. Затем в дело вступали «сотрудники правоохранительных органов» или «врачи». Они, в зависимости от ситуации, требовали деньги, которые бы пошли на примирение с пострадавшей стороной и невозбуждение уголовного дела, а также на оплату медицинских услуг. В преступной схеме улан-удэнец выполнял роль курьера, забирая у обманутых граждан денежные средства. Всего с участием мужчины было обмануто четыре пожилые женщины, которые отдали на «спасение» своих родственников свыше 1,8 млн. рублей, - рассказали в УФССП республики.

По решению суда мужчина был осужден на 4 года лишения свободы, а также приговорен к выплате ущерба, причиненного преступлением, в пользу двух пострадавших в размере 169 и 100 тыс. рублей. Денежные средства были взысканы приставами и перечислены потерпевшим.

Фото: loon.site