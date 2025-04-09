Общество 09.04.2025 в 12:25
В Бурятии пока не подтверждаются обвинения в адрес «нервного» маршрутчика
Но проверка еще продолжается
Текст: Андрей Константинов
Дело с маршрутчиком в Гусиноозерске, которого обвинили в высадке ребенка-инвалида и порче его документа, приняло неожиданный оборот.
«На данный момент факт неправомерных действий со стороны водителя не подтверждается. Тем не менее, работа по разбирательству продолжается. Мы тщательно проверяем все обстоятельства произошедшего: опрашиваем очевидцев, анализируем данные с маршрута. Администрация района и перевозчик заинтересованы в объективном и справедливом подходе к ситуации», - сообщила администрация Селенгинского района в телеграм-канале «Селенга-инфо.24/7».
Районные власти также обещали проинформировать жителей «по мере поступления новой информации».
Напомним, ранее в соцсетях мать ребенка-инвалида обвинила водителя маршрута №4 в том, что он выпроводил ее сына из автобуса, поскольку у него не хватало денег на проезд, и испортил ему документ.
«Так нельзя делать!! Зачем вы удостоверение испортили, это документ вообще-то! Нервы не в порядке? Сидите дома тогда! Я этого так не оставлю и буду обращаться куда следует», - пригрозила женщина.
Районные власти сразу взялись за проверку происшествия, в дело также вмешалась Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина, которая назвала случившееся «вопиющим инцидентом».
«На данный момент факт неправомерных действий со стороны водителя не подтверждается. Тем не менее, работа по разбирательству продолжается. Мы тщательно проверяем все обстоятельства произошедшего: опрашиваем очевидцев, анализируем данные с маршрута. Администрация района и перевозчик заинтересованы в объективном и справедливом подходе к ситуации», - сообщила администрация Селенгинского района в телеграм-канале «Селенга-инфо.24/7».
Районные власти также обещали проинформировать жителей «по мере поступления новой информации».
Напомним, ранее в соцсетях мать ребенка-инвалида обвинила водителя маршрута №4 в том, что он выпроводил ее сына из автобуса, поскольку у него не хватало денег на проезд, и испортил ему документ.
«Так нельзя делать!! Зачем вы удостоверение испортили, это документ вообще-то! Нервы не в порядке? Сидите дома тогда! Я этого так не оставлю и буду обращаться куда следует», - пригрозила женщина.
Районные власти сразу взялись за проверку происшествия, в дело также вмешалась Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина, которая назвала случившееся «вопиющим инцидентом».