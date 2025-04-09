Общество 09.04.2025 в 12:25

В Бурятии пока не подтверждаются обвинения в адрес «нервного» маршрутчика

Но проверка еще продолжается
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пока не подтверждаются обвинения в адрес «нервного» маршрутчика
Фото: архив «Номер один»
Дело с маршрутчиком в Гусиноозерске, которого обвинили в высадке ребенка-инвалида и порче его документа, приняло неожиданный оборот.

«На данный момент факт неправомерных действий со стороны водителя не подтверждается. Тем не менее, работа по разбирательству продолжается. Мы тщательно проверяем все обстоятельства произошедшего: опрашиваем очевидцев, анализируем данные с маршрута. Администрация района и перевозчик заинтересованы в объективном и справедливом подходе к ситуации», - сообщила администрация Селенгинского района в телеграм-канале «Селенга-инфо.24/7».

Районные власти также обещали проинформировать жителей «по мере поступления новой информации».

Напомним, ранее в соцсетях мать ребенка-инвалида обвинила водителя маршрута №4 в том, что он выпроводил ее сына из автобуса, поскольку у него не хватало денег на проезд, и испортил ему документ.

«Так нельзя делать!! Зачем вы удостоверение испортили, это документ вообще-то! Нервы не в порядке? Сидите дома тогда! Я этого так не оставлю и буду обращаться куда следует», - пригрозила женщина.

Районные власти сразу взялись за проверку происшествия, в дело также вмешалась Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина, которая назвала случившееся «вопиющим инцидентом».
Теги
конфликт маршрутка ребенок

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