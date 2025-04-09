Общество 09.04.2025 в 12:53

Росгвардейцы в Бурятии лопатами спасли от пожара автомобиль и сельский дом

Они смогли потушить огонь до приезда пожарных
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Текст: Елена Кокорина
Росгвардейцы в Бурятии лопатами спасли от пожара автомобиль и сельский дом

В Джидинском районе Бурятии росгвардейцы спасли от пожара сельскую семью, которая рисковала остаться без дома и автомобиля. Проезжая мимо их двора и заметив возгорание, правоохранители бросились тушить его самостоятельно, не дожидаясь пожарных.

- Ночью сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии младший сержант Баир Сапкеев и старший сержант Владимир Куренов на служебном автомобиле патрулировали с. Петропавловка и заметили во дворе жилого дома возгорание. Сообщив об этом дежурному, они перелезли через забор и принялись тушить огонь подручными средствами, - рассказали в Росгвардии республики.

Лопатами правоохранители сбили огонь и ликвидировали возгорание самостоятельно еще до приезда огнеборцев, не дав ему распространиться на дом и автомобиль, стоявший в ограде.

- Благодаря им был спасен мой дом, автомобиль, постройки, моя семья. Огромное спасибо парням, - выразил благодарность росгвардейцам хозяин спасенного от огня дома Евгений.

Фото: Росгвардия Бурятии

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