Росгвардейцы в Бурятии лопатами спасли от пожара автомобиль и сельский дом

В Джидинском районе Бурятии росгвардейцы спасли от пожара сельскую семью, которая рисковала остаться без дома и автомобиля. Проезжая мимо их двора и заметив возгорание, правоохранители бросились тушить его самостоятельно, не дожидаясь пожарных.

- Ночью сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии младший сержант Баир Сапкеев и старший сержант Владимир Куренов на служебном автомобиле патрулировали с. Петропавловка и заметили во дворе жилого дома возгорание. Сообщив об этом дежурному, они перелезли через забор и принялись тушить огонь подручными средствами, - рассказали в Росгвардии республики.

Лопатами правоохранители сбили огонь и ликвидировали возгорание самостоятельно еще до приезда огнеборцев, не дав ему распространиться на дом и автомобиль, стоявший в ограде.

- Благодаря им был спасен мой дом, автомобиль, постройки, моя семья. Огромное спасибо парням, - выразил благодарность росгвардейцам хозяин спасенного от огня дома Евгений.

Фото: Росгвардия Бурятии