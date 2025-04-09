Цыган в Улан-Удэ среди бела дня обобрал 73-летнюю бабушку

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска устанавливают местонахождение злоумышленника, подозреваемого в открытом хищении ювелирных изделий. Вчера днем, 8 апреля, он похитил золотые украшения у 73-летней пенсионерки на сумму 53 тысячи рублей.

- Подозревается мужчина, предположительно, цыганской народности, ростом около 170 см, плотного телосложения, в возрасте примерно 30-33 лет. В момент совершения преступления он был одет в синюю рубашку и черные брюки. Также известно, что разыскиваемое лицо передвигалось на автомобиле «Хюндай Солярис» с государственным номером О 709 АА 134 РУС, - сообщили в МВД ресупблики.

Полиция просит граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого и транспортного средства, незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8(914)052-38-44, 8 (3012) 29-58-02, 8 (3012) 29-58-73 или 102 (112).

Фото: МВД РБ