Общество 10.04.2025 в 06:00

Поселок в Бурятии оказался в эпицентре майнингового скандала

В Онохое общественники обнаружили нелегальную кпиптоферму
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Текст: Лариса Ситник
Поселок в Бурятии оказался в эпицентре майнингового скандала
Фото: freepik.com
Пока одни жители республики лишаются электроэнергии за несколько тысяч рублей задолженности, другие потребляют электричество на десятки миллионов, оплачивая лишь малую часть. И выходят сухими из воды. О том, что известно о майнинговой ферме, которая появилась в поселке Онохой, читайте в «Номер один».

Круглосуточный шум

О том, что в поселке существует подозрительное предприятие, жителям Бурятии стало известно благодаря представителю ОНФ в Заиграевском районе Роману Брянскому. Он записал и распространил видео, где сообщил о том, что рядом с подстанцией находится фирма, территория которой полностью огорожена забором. А с ее территории круглые сутки разносится гул по всей округе.

- Жители неоднократно говорили мне, что у нас работает майнинговая ферма. О том, что это может быть майнинг, люди догадались по шуму машинок. Фирма находится на территории бывшего лесокомбината. Меня как общественника попросили проверить, законно ли это, потому что территория огорожена впритык к подстанции. У нас в поселке постоянно отключают свет целыми улицами, зимой перегрузка электросетей огромная. Я выехал на место и понял, что это действительно ферма. Обратился в ОНФ, там мое сообщение отправили в прокуратуру, и нагрянула проверка, - рассказал «Номер один» Роман Брянский.

В МВД по Бурятии сообщили, что 25 марта в полицию поступило заявление по факту безучетного потребления электроэнергии в поселке Онохой.

- Имущество, находящееся по указанному адресу, опечатано. Проводится сбор материалов для принятия правового решения, - отмечают в правоохранительных органах.

Глава поселка Онохой Владимир Иванов говорит, что земельный участок, на котором находится сомнительное предприятие, находится в частной собственности, как и подстанция рядом.

- Когда приезжала полиция, а позднее и комиссия с проверкой, никакого гула не отмечалось, все было отключено. Подстанция строилась для завода, там много свободных мощностей было. Сейчас подстанция находится в частной собственности, фирма покупала электроэнергию, - припоминает глава поселка.

Ничего подозрительного не нашли

На прошлой неделе на майнинговую ферму нагрянула большая проверка, специально для этого создали республиканскую комиссию, в состав которой вошли представители прокуратуры, «Читаэнергосбыта», «Бурятэнерго», МВД, Минтранса Бурятии.

- Перед приездом комиссии ферма приостановила свою работу. Но когда все уехали, машинки снова запустили. То есть как только никого нет, все включается. В ночь на 3 апреля с фермы пытались вывезти имущество, но этих товарищей задержали сотрудники Росгвардии, - рассказывает о деятельности фермы Роман Брянский.

У фирмы насчитали около 3000 устройств для майнинга. Кстати, о загадочных майнерах. Как нам сообщили в «Читаэнергосбыте», в Онохое вело деятельность ООО «ИПС» - фирма, основным видом деятельности которой является сопровождение компьютерных систем.

«ИПС» позиционирует себя как малое предприятие с одним сотрудником. Выручка фирмы за 2024 год составила 3,1 млн рублей.

Однако маленькая контора принесла немалые убытки. Известно, что представители «ИПС» ранее организовали незаконную деятельность в поселке Саган-Нуре и нанесли ущерб около 150 млн рублей. ООО «ИПС» за час работы машинок для майнинга потребляет около 5 МВт электроэнергии, это как 300 частных домов.

- В отношении указанных лиц ведется проверка правоохранительными органами, - добавили в «Читаэнергосбыте».

ООО «ИПС» майнило начиная с 14 февраля. Компания не включена в реестр организаций, ведущих майнинговую деятельность, что незаконно.

Интересно, что гарантирующему поставщику не удалось взыскать эти самые 150 млн. В то время как поставщики электроэнергии вполне спокойно обрезают провода обычным жителям Бурятии за небольшие долги…

Официально майнить в республике запрещено в период с 15 ноября по 15 марта. Желающим вести легальную добычу криптовалюты впору задумываться о переезде в Северобайкальск, так как там по закону ограничений по майнингу нет. Нелегальная же добыча чревата огромными штрафами и даже уголовной ответственностью.

Особенно сильный урон запрет нанес майнерам в соседней Иркутской области, где введены аналогичные меры. Там в последние годы развился крупнейший в России центр добычи криптовалюты, что даже привело к дефициту электроэнергии и перегрузке сетей.

Между тем на сайте «Читаэнергосбыта» сообщается, что на территории республики выявлено семь случаев осуществления майнинговой деятельности.

- Совокупный объем бездоговорного потребления электроэнергии по указанным объектам составил 31,44 млн. кВт*ч. Часть оборудования изъята правоохранительными органами в рамках следственных мероприятий. Составлено четыре акта безучетного потребления электроэнергии. В отношении указанных объектов введен режим ограничения подачи электроэнергии, - сообщают энергетики.

Между тем из официальных майнинговых организаций в Бурятии известно только ООО «Битривер».

Потери электроэнергии и невзысканные долги – одна из причин постоянного роста тарифов. А майнинг – причина создавшейся очереди на подключение к сетям частных домов.
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майнинг

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