В нацпарк Бурятии прилетели хохлатые свиристели

В Забайкальском нацпарке в кадр фотографа Лубсана Чагдурова попала компания цветных и хохлатых свиристелей. Небольшая, но очень красивая птичка в народе считается «красой-птицей», которая петь не умеет, а лишь стрекочет и посвистывает, издавая характерные трели.

Стаи нарядных хохлатых птиц, всегда привлекают внимание людей.

- Свиристель – это одна из самых ярких и запоминающихся птиц в краях Подлеморья. Её пышный хохолок и красочное оперение делают её настоящей жемчужиной среди пернатых. Особенно эффектно выглядит сочетание розовых пятен на крыльях и чёрных полос через глаза, придающее ей загадочный вид. Птицы славно разбавляют одноцветные пейзажи ранней весны, - пишут в «Заповедном Подлеморье».

Фото: «Заповедном Подлеморье»