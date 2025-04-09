Заемщики в Бурятии улучшили показатели по оплате банкам процентов по кредитам

Доля просроченной задолженности населения Бурятии перед банками на 1 марта 2025 года сократилась на 0,1%. Поскольку другие регионы активно наращивали этот негативный показатель, Бурятия вышла вперед, заняв 19-е место по платежной дисциплине среди 85 субъектов РФ.Согласно результатам исследования ЦБ, за последние 12 месяцев, по состоянию на 1 марта 2025 года, более 96% регионов (82 из 85) характеризовались снижением платежной дисциплины населения и ростом просрочки. Об этом сообщает РИА Новости. Максимальное увеличение доли просрочки отмечалось у Ингушетии (прирост на 9,1%). На втором месте по приросту доли просроченной задолженности расположился Дагестан (+3,7%). Активно наращивают просрочку - третий результат (+3,2%) - у Чечни.Среди лидеров по платежной дисциплине представлены Крым, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкий автономный округ.В Бурятии в среднем на одного человека из категории экономически активного населения приходится около 527 тысяч рублей долга.