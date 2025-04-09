Новые сети на «Мемориал Победы» в Улан-Удэ прокладывают бестраншейным методом

- Сейчас строители пробуривают в земле скважины под трубы, которые проходят на глубине от четырех до семи метров. «Проколы» под напорную канализацию делают в парке, они пойдут вверх, на проспект Победы. Пилотная скважина под сети водоснабжения пробурена под проспектом Победы, сейчас она вышла на территорию парка, затем будет производиться бурение до пересечения с улицей Балтахинова, – рассказал директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Олег Тимофеев.







Также для сохранения зеленых насаждений перед началом основных работ по прокладке сетей строители установят у деревьев специальные защитные щиты. После завершения всех работ нарушенное благоустройство восстановят.







В Улан-Удэ для прокладки трубопроводов водоснабжения и канализации на участке от парка «Мемориал Победы» до проспекта Победы используют специальный метод горизонтального бурения.Также сейчас на территории парка обустраивают камеру под напорную канализацию.- Все работы выполняются с соблюдением установленных норм, согласно полученному ордеру на проведение земляных работ. Зеленые насаждения в парке максимально сохраняем. Подрядчик производит обрезку в крайне редких случаях, когда насаждения мешают работе техники, – говорит Олег Тимофеев.На время праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы, участок работ в парке полностью огородят, а сами работы временно приостановят.Напомним, масштабная реконструкция ветхих коммунальных сетей в центре города ведется в рамках мастер-плана. Работы на сетях с износом более 90% стартовали в 2024 году и продлятся до конца этого года. За два года строители обновят свыше 13 километров старых сетей водоснабжения и канализации.