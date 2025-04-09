Общество 09.04.2025 в 15:27

Новые сети на «Мемориал Победы» в Улан-Удэ прокладывают бестраншейным методом

Этот способ минимизирует ущерб благоустройству
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Новые сети на «Мемориал Победы» в Улан-Удэ прокладывают бестраншейным методом
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ для прокладки трубопроводов водоснабжения и канализации на участке от парка «Мемориал Победы» до проспекта Победы используют специальный метод горизонтального бурения.
 
- Сейчас строители пробуривают в земле скважины под трубы, которые проходят на глубине от четырех до семи метров. «Проколы» под напорную канализацию делают в парке, они пойдут вверх, на проспект Победы. Пилотная скважина под сети водоснабжения пробурена под проспектом Победы, сейчас она вышла на территорию парка, затем будет производиться бурение до пересечения с улицей Балтахинова, – рассказал директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Олег Тимофеев.

 
Также сейчас на территории парка обустраивают камеру под напорную канализацию.
 
- Все работы выполняются с соблюдением установленных норм, согласно полученному ордеру на проведение земляных работ. Зеленые насаждения в парке максимально сохраняем. Подрядчик производит обрезку в крайне редких случаях, когда насаждения мешают работе техники, – говорит Олег Тимофеев.

Также для сохранения зеленых насаждений перед началом основных работ по прокладке сетей строители установят у деревьев специальные защитные щиты. После завершения всех работ нарушенное благоустройство восстановят.


На время праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы, участок работ в парке полностью огородят, а сами работы временно приостановят.

Напомним, масштабная реконструкция ветхих коммунальных сетей в центре города ведется в рамках мастер-плана. Работы на сетях с износом более 90% стартовали в 2024 году и продлятся до конца этого года. За два года строители обновят свыше 13 километров старых сетей водоснабжения и канализации.
Теги
ремонт

Все новости

В Бурятии две недели ищут 19-летнюю девушку
09.04.2025 в 15:37
Новые сети на «Мемориал Победы» в Улан-Удэ прокладывают бестраншейным методом
09.04.2025 в 15:27
Заемщики в Бурятии улучшили показатели по оплате банкам процентов по кредитам
09.04.2025 в 14:59
В нацпарк Бурятии прилетели хохлатые свиристели
09.04.2025 в 14:48
Пропавшую в Тулунже пенсионерку так и не нашли
09.04.2025 в 13:53
Бурятского «сказочника» упрятали за решетку
09.04.2025 в 13:38
Цыган в Улан-Удэ среди бела дня обобрал 73-летнюю бабушку
09.04.2025 в 13:11
Росгвардейцы в Бурятии лопатами спасли от пожара автомобиль и сельский дом
09.04.2025 в 12:53
У Главы Бурятии появился новый, но временный советник
09.04.2025 в 12:27
В Бурятии пока не подтверждаются обвинения в адрес «нервного» маршрутчика
09.04.2025 в 12:25
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 апреля

Читайте также
В Бурятии две недели ищут 19-летнюю девушку
Она ушла из дома ночью в конце марта
09.04.2025 в 15:37
Заемщики в Бурятии улучшили показатели по оплате банкам процентов по кредитам
Среди 85 регионов республика заняла 19 место по платежной дисциплине должников
09.04.2025 в 14:59
В нацпарк Бурятии прилетели хохлатые свиристели
Яркие птички внесли красок в одноцветные пейзажи ранней весны
09.04.2025 в 14:48
Цыган в Улан-Удэ среди бела дня обобрал 73-летнюю бабушку
Теперь его разыскивает полиция
09.04.2025 в 13:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru