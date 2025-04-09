В Бурятии две недели ищут 19-летнюю девушку

Ровно две недели уголовным розыском МВД России по г. Улан-Удэ продолжается розыск 19-летней Дианы Степаненко. Девушка ушла из дома в СНТ Профсоюзник ночью 26 марта и до сих пор не вернулась.

Ее приметы: европейской внешности, на вид 20 лет, среднего телосложения, рост около 160 см, русые волосы, голубые глаза. Особые приметы: шрам на груди.

Была одета: темно-синяя куртка ниже колен, белая футболка, черные штаны и черные кроссовки.

При наличии информации о разыскиваемой или ее местонахождении просьба сообщить по телефонам: 8(3012)29-56-72, 8(996) 935-40-90 или 102.

Фото: МВД РБ