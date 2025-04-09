В Улан-Удэ усилят патрулирование береговых линий

В Улан-Удэ идет активное таянье льда на реках и наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей. Чтобы предотвратить выход людей на лед, спасателям поручили патрулировать берега городских водоемов.

- Необходимо усилить профилактические работы, проводить разъяснительные беседы с детьми и подростками, объясняя опасность нахождения у реки в период таяния льда. Патрулировать береговую линию, у нас она большая, - поручил мэр города Игорь Шутенков.

На сегодня уровень воды в реке Селенга составляет 20 см. Он на 11 см ниже, чем в апреле прошлого года. Уровень воды в реке Уда составляет 78 см – это на 24 см ниже, чем в 2024 году.

- Гидрологическая обстановка на водных объектах Улан-Удэ находится на контроле. Есть небольшой ледостав в районе СНТ Академия, лед потихоньку уменьшается, ситуацию контролируем. При необходимости проведем превентивные мероприятия, - сообщил зампредседателя Комитета по ГО, ЧС и ОБ Дмитрий Федоров на планерном совещании.



Напомним, в начале марта на реке Селенга в микрорайоне Мостовой было прорублено три полосы льда длиной 300 метров и шириной 60 см каждая. Это необходимо для ослабления льда и безопасного пропуска паводковых вод, что помогает предотвратить образование заторов и снизить риски подтоплений.

Фото: мэрия города