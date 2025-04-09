Общество 09.04.2025 в 16:32
Сообщение о проведении смешанного аукциона в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ЗПИФ недвижимости «Селена»
Текст: Иван Иванов
ООО «УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент» («Организатор торгов», ОГРН 1077760969879) сообщает о проведении смешанного аукциона в электронной форме (продажа имущества методом как понижения, так и повышения цены) (далее – процедура/аукцион). Процедура проводится в целях реализации имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Селена» (Фонд) и с целью поиска покупателя, имеющего возможность предложить наиболее выгодные по экономическим параметрам условия приобретения имущества. Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 02 февраля 2010 г. за № 1728-94197902. Процедура проводится по правилам процедуры продажи имущества посредством публичного предложения, предусмотренной регламентом функционирования Торговой секции КОМ Акционерного общества «Единая электронная торговая площадка» (ИНН 7707704692, ЭТП). Место проведения: https://com.roseltorg.ru/.
Предмет торгов/аукциона: право на заключение договора купли-продажи имущества, входящего в состав Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Селена», доверительное управление которым осуществляет ООО «УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент». Предметом продажи по договору купли-продажи является недвижимое имущество:
Лот 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 4051,3 кв. м. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение: Этаж № 3, 4, 5. Кадастровый номер: 03:24:000000:59103. Адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, дом № 30/Б. Начальная цена лота: 65 089 200,00 руб., в т. ч. НДС 10 848 200,00 руб. Цена отсечения: 52 071 360,00 руб., в т.ч. НДС 8 678 560,00 руб.
Лот 2: Контрольно-пропускной пункт, склад, гараж, назначение: нежилое. Площадь: общая 480 кв. м. Количество этажей: 1, в том числе подземных этажей: 1. Кадастровый номер: 03:24:032805:98. Адрес: Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3в. Начальная цена лота: 8 289 600,00 руб., в т.ч. НДС 1 381 600,00 руб. Цена отсечения: 6 631 680,00 руб., в т.ч. НДС 1 105 280,00 руб.
Лот 3: Казарма, медпункт, назначение: нежилое. Площадь: общая 568,9 кв. м. Количество этажей: 1, в том числе подземных этажей: 1. Кадастровый номер: 03:24:032805:97. Адрес: Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3г. Начальная цена лота: 8 791 200,00 руб., в т.ч. НДС 1 465 200,00 руб. Цена отсечения: 7 032 960,00 руб., в т.ч. НДС 1 172 160,00 руб.
Лот 4: Штаб, столовая, назначение: нежилое. Площадь: общая 607,9 кв. м. Количество этажей: 1. Кадастровый номер: 03:24:032805:60. Адрес: Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3д. Начальная цена лота: 7 141 200,00 руб., в т.ч. НДС 1 190 200,00 руб. Цена отсечения: 5 712 960,00 руб., в т. ч. НДС 952 160,00 руб.
Сведения о времени торгов: Срок окончания приема заявок – 07.05.2025 г. до 12:00 по МСК; Начало торгов – 13.05.2025 г. 12:00 по МСК.
Шаг на понижение: 1% от начальной цены. Шаг на повышение (шаг аукциона): 0,5% от начальной цены.
Для участия в торгах заинтересованное лицо вносит задаток. Размер задатка составляет: лот 1 – 2 000 000 (Два миллиона) рублей, лот 2 – 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей, лот 3 – 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей, лот 4 – 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей. Денежные средства, необходимые для обеспечения заявки, должны быть зачислены заинтересованным лицом на свой лицевой счет, открытый на ЭТП, в срок не позднее даты и времени подачи заявки на участие. Задаток, внесенный участником, признанным победителем или единственным участником торгов, в отношении которого принято решение о заключении договора, не возвращается и засчитывается в счет оплаты предмета торгов. В остальных случаях задаток возвращается заявителям. В случае неоплаты имущества победителем торгов (или единственным участником, в отношении которого принято решение о заключении договора) в срок и в порядке, которые установлены договором купли-продажи, такой участник торгов утрачивает внесенный им задаток. Внесенный задаток не возвращается участнику в случае уклонения или отказа участника, ставшего победителем торгов (или в отношении которого принято решение о заключении договора), от подписания договора купли-продажи имущества.
Перечень документов, необходимых для участия в торгах, условия допуска и отказа в допуске к участию в торгах, а также порядок рассмотрения заявок и проект договора купли-продажи указаны в документации к торгам, опубликованной организатором торгов в извещении на сайте ЭТП.
Процедура продажи имущества посредством смешанного аукциона состоит из следующих этапов:
1. Этап процедуры продажи посредством публичного предложения проводится в следующем порядке: В ходе торгов проводится последовательное понижение цены первоначального предложения (начальной цены, указанной в документации) на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения. Время приема предложений Участников о цене первоначального предложения – 1 час от времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения. Время ожидания ценовых предложений на каждом «шаге понижения» – 20 минут. В случае подтверждения цены Победителем признается Участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других Участников. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион на повышение в порядке, установленном регламентом (аукцион на повышение). Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.
2. Этап аукциона (аукцион на повышение) проводится в следующем порядке: При проведении аукциона Участники подают предложения о цене соответствующие увеличению текущей цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». Время приема предложений участников о цене имущества – 20 минут. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Организатор вправе принять решение о заключении договора купли-продажи имущества с единственным участником торгов, допущенным к участию, при условии подтверждения цены посредством интерфейса ЭТП данным участником на первоначальном или каком-либо из этапов снижения цены.
Повторные торги: В случае если первоначальные торги признаны несостоявшимися и не принято решение о заключении договора с единственным допущенным участником, то Организатор вправе провести четыре этапа повторных торгов. Повторные торги проводятся в месте, форме и порядке, аналогичных для первоначальных торгов. Требования для участников повторных торгов совпадают с требованиями для участников первоначальных торгов.
Для повторных торгов устанавливаются следующие даты проведения (подведения итогов), начальные цены, сроки приема заявок и иные параметры: Размер задатка составляет: лот 1 – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, лот 2 – 200 000 (Двести тысяч) рублей, лот 3 – 200 000 (Двести тысяч) рублей, лот 4 – 200 000 (Двести тысяч) рублей; Шаг на повышение (шаг аукциона) – 0,5% от первоначальной цены продажи лота на соответствующем этапе повторных торгов; Шаг на понижение – 1% от первоначальной цены продажи лота на соответствующем этапе повторных торгов; Минимальная цена продажи лота (цена отсечения) – 80% от первоначальной цены продажи лота на соответствующем этапе повторных торгов; Первоначальная цена продажи на соответствующем этапе повторных торгов устанавливается в размере минимальной цены продажи лота (цены отсечения) предыдущего этапа торгов. Первоначальная цена продажи для первого этапа повторных торгов: Лот 1 – 52 071 360,00 руб., в т.ч. НДС 8 678 560,00 руб.; Лот 2 – 6 631 680,00 руб., в т.ч. НДС 1 105 280,00 руб.; Лот 3 – 7 032 960,00 руб., в т. ч. НДС 1 172 160,00 руб.; Лот 4 – 5 712 960,00 руб., в т. ч. НДС 952 160,00 руб.
В случае если один из повторных торгов состоится и будет выявлен победитель либо принято решение о заключении договора купли-продажи имущества с единственным допущенным участником, последующие торги отменяются, прием заявок прекращается.
Порядок заключения договора купли-продажи: Организатор торгов не позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов торгов направляет победителю торгов (единственному участнику, в отношении которого принято решение о заключении договора) предложение о заключении договора купли-продажи имущества с приложением соответствующего договора. Договор купли-продажи имущества заключается между ООО «УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Селена» как Продавцом и Победителем (участником, в отношении которого принято решение о заключении договора) как Покупателем. Продавец заключает с Победителем договор купли-продажи имущества только при условии получения согласия специализированного депозитария Фонда на заключение такого договора в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ. Победитель торгов (участник, в отношении которого принято решение о заключении договора) в течение 5 рабочих дней с даты направления Организатором соответствующего предложения о заключении договора купли-продажи имущества обязан подписать договор купли-продажи имущества. Дата договора купли-продажи имущества указывается Продавцом в момент подписания им договора купли-продажи имущества и считается датой заключения договора купли-продажи. Оплата по договору купли-продажи имущества осуществляется в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи имущества, за вычетом внесенного ранее задатка (при условии его поступления на расчетный счет Фонда). Все расходы по переходу права собственности от Продавца к Покупателю несет Покупатель.
Ознакомиться с документами, получить более подробную информацию о предмете торгов, порядке проведения процедуры, в том числе об оформлении участия можно на сайте Организатора http://www.fitam.ru/uit/ или у Организатора процедуры: sales@fitam.ru, Тел.: +7-495-210-17-89, +7-926-377-48-88 (по рабочим дням с 10:00 до 15:00 в офисе организатора по адресу: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6.).
Предмет торгов/аукциона: право на заключение договора купли-продажи имущества, входящего в состав Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Селена», доверительное управление которым осуществляет ООО «УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент». Предметом продажи по договору купли-продажи является недвижимое имущество:
Лот 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 4051,3 кв. м. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение: Этаж № 3, 4, 5. Кадастровый номер: 03:24:000000:59103. Адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, дом № 30/Б. Начальная цена лота: 65 089 200,00 руб., в т. ч. НДС 10 848 200,00 руб. Цена отсечения: 52 071 360,00 руб., в т.ч. НДС 8 678 560,00 руб.
Лот 2: Контрольно-пропускной пункт, склад, гараж, назначение: нежилое. Площадь: общая 480 кв. м. Количество этажей: 1, в том числе подземных этажей: 1. Кадастровый номер: 03:24:032805:98. Адрес: Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3в. Начальная цена лота: 8 289 600,00 руб., в т.ч. НДС 1 381 600,00 руб. Цена отсечения: 6 631 680,00 руб., в т.ч. НДС 1 105 280,00 руб.
Лот 3: Казарма, медпункт, назначение: нежилое. Площадь: общая 568,9 кв. м. Количество этажей: 1, в том числе подземных этажей: 1. Кадастровый номер: 03:24:032805:97. Адрес: Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3г. Начальная цена лота: 8 791 200,00 руб., в т.ч. НДС 1 465 200,00 руб. Цена отсечения: 7 032 960,00 руб., в т.ч. НДС 1 172 160,00 руб.
Лот 4: Штаб, столовая, назначение: нежилое. Площадь: общая 607,9 кв. м. Количество этажей: 1. Кадастровый номер: 03:24:032805:60. Адрес: Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3д. Начальная цена лота: 7 141 200,00 руб., в т.ч. НДС 1 190 200,00 руб. Цена отсечения: 5 712 960,00 руб., в т. ч. НДС 952 160,00 руб.
Сведения о времени торгов: Срок окончания приема заявок – 07.05.2025 г. до 12:00 по МСК; Начало торгов – 13.05.2025 г. 12:00 по МСК.
Шаг на понижение: 1% от начальной цены. Шаг на повышение (шаг аукциона): 0,5% от начальной цены.
Для участия в торгах заинтересованное лицо вносит задаток. Размер задатка составляет: лот 1 – 2 000 000 (Два миллиона) рублей, лот 2 – 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей, лот 3 – 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей, лот 4 – 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей. Денежные средства, необходимые для обеспечения заявки, должны быть зачислены заинтересованным лицом на свой лицевой счет, открытый на ЭТП, в срок не позднее даты и времени подачи заявки на участие. Задаток, внесенный участником, признанным победителем или единственным участником торгов, в отношении которого принято решение о заключении договора, не возвращается и засчитывается в счет оплаты предмета торгов. В остальных случаях задаток возвращается заявителям. В случае неоплаты имущества победителем торгов (или единственным участником, в отношении которого принято решение о заключении договора) в срок и в порядке, которые установлены договором купли-продажи, такой участник торгов утрачивает внесенный им задаток. Внесенный задаток не возвращается участнику в случае уклонения или отказа участника, ставшего победителем торгов (или в отношении которого принято решение о заключении договора), от подписания договора купли-продажи имущества.
Перечень документов, необходимых для участия в торгах, условия допуска и отказа в допуске к участию в торгах, а также порядок рассмотрения заявок и проект договора купли-продажи указаны в документации к торгам, опубликованной организатором торгов в извещении на сайте ЭТП.
Процедура продажи имущества посредством смешанного аукциона состоит из следующих этапов:
1. Этап процедуры продажи посредством публичного предложения проводится в следующем порядке: В ходе торгов проводится последовательное понижение цены первоначального предложения (начальной цены, указанной в документации) на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения. Время приема предложений Участников о цене первоначального предложения – 1 час от времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения. Время ожидания ценовых предложений на каждом «шаге понижения» – 20 минут. В случае подтверждения цены Победителем признается Участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других Участников. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион на повышение в порядке, установленном регламентом (аукцион на повышение). Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.
2. Этап аукциона (аукцион на повышение) проводится в следующем порядке: При проведении аукциона Участники подают предложения о цене соответствующие увеличению текущей цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». Время приема предложений участников о цене имущества – 20 минут. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Организатор вправе принять решение о заключении договора купли-продажи имущества с единственным участником торгов, допущенным к участию, при условии подтверждения цены посредством интерфейса ЭТП данным участником на первоначальном или каком-либо из этапов снижения цены.
Повторные торги: В случае если первоначальные торги признаны несостоявшимися и не принято решение о заключении договора с единственным допущенным участником, то Организатор вправе провести четыре этапа повторных торгов. Повторные торги проводятся в месте, форме и порядке, аналогичных для первоначальных торгов. Требования для участников повторных торгов совпадают с требованиями для участников первоначальных торгов.
Для повторных торгов устанавливаются следующие даты проведения (подведения итогов), начальные цены, сроки приема заявок и иные параметры: Размер задатка составляет: лот 1 – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, лот 2 – 200 000 (Двести тысяч) рублей, лот 3 – 200 000 (Двести тысяч) рублей, лот 4 – 200 000 (Двести тысяч) рублей; Шаг на повышение (шаг аукциона) – 0,5% от первоначальной цены продажи лота на соответствующем этапе повторных торгов; Шаг на понижение – 1% от первоначальной цены продажи лота на соответствующем этапе повторных торгов; Минимальная цена продажи лота (цена отсечения) – 80% от первоначальной цены продажи лота на соответствующем этапе повторных торгов; Первоначальная цена продажи на соответствующем этапе повторных торгов устанавливается в размере минимальной цены продажи лота (цены отсечения) предыдущего этапа торгов. Первоначальная цена продажи для первого этапа повторных торгов: Лот 1 – 52 071 360,00 руб., в т.ч. НДС 8 678 560,00 руб.; Лот 2 – 6 631 680,00 руб., в т.ч. НДС 1 105 280,00 руб.; Лот 3 – 7 032 960,00 руб., в т. ч. НДС 1 172 160,00 руб.; Лот 4 – 5 712 960,00 руб., в т. ч. НДС 952 160,00 руб.
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Номер повторных торгов
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Дата окончания подачи заявок
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Дата и время проведения торгов (по МСК)
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Этап 1
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16.05.2025 г. 12 час. 00 мин.
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20.05.2025 12 час. 00 мин.
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Этап 2
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23.05.2025 г. 12 час. 00 мин.
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27.05.2025 12 час. 00 мин.
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Этап 3
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30.05.2025 г. 12 час. 00 мин.
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03.06.2025 12 час. 00 мин.
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Этап 4
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06.06.2025 г. 12 час. 00 мин.
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10.06.2025 12 час. 00 мин.
В случае если один из повторных торгов состоится и будет выявлен победитель либо принято решение о заключении договора купли-продажи имущества с единственным допущенным участником, последующие торги отменяются, прием заявок прекращается.
Порядок заключения договора купли-продажи: Организатор торгов не позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов торгов направляет победителю торгов (единственному участнику, в отношении которого принято решение о заключении договора) предложение о заключении договора купли-продажи имущества с приложением соответствующего договора. Договор купли-продажи имущества заключается между ООО «УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Селена» как Продавцом и Победителем (участником, в отношении которого принято решение о заключении договора) как Покупателем. Продавец заключает с Победителем договор купли-продажи имущества только при условии получения согласия специализированного депозитария Фонда на заключение такого договора в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ. Победитель торгов (участник, в отношении которого принято решение о заключении договора) в течение 5 рабочих дней с даты направления Организатором соответствующего предложения о заключении договора купли-продажи имущества обязан подписать договор купли-продажи имущества. Дата договора купли-продажи имущества указывается Продавцом в момент подписания им договора купли-продажи имущества и считается датой заключения договора купли-продажи. Оплата по договору купли-продажи имущества осуществляется в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи имущества, за вычетом внесенного ранее задатка (при условии его поступления на расчетный счет Фонда). Все расходы по переходу права собственности от Продавца к Покупателю несет Покупатель.
Ознакомиться с документами, получить более подробную информацию о предмете торгов, порядке проведения процедуры, в том числе об оформлении участия можно на сайте Организатора http://www.fitam.ru/uit/ или у Организатора процедуры: sales@fitam.ru, Тел.: +7-495-210-17-89, +7-926-377-48-88 (по рабочим дням с 10:00 до 15:00 в офисе организатора по адресу: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6.).