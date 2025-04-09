Инвалиду из Бурятии вернут отданные мошенникам 650 тысяч

Инвалиду из Улан-Удэ, пострадавшей от мошенников и оставшейся без 650 тысяч рублей, могут уже в ближайшее время вернуть потерянные деньги. Следствию удалось определить, что деньги пожилой женщины поступили на счет жителя Московской области, которого мошенники использовали в качестве дроппера.

- В ноябре 2023 года женщине на сотовый телефон поступил звонок от неустановленного лица. Звонивший предложил помочь потерпевшей заработать денежные средства. Пенсионер по указанию мошенника оформила кредит и перевела 650 тыс. рублей на продиктованный ей банковский счет в целях «покупки валюты» и «заработка на девальвации», - рассказали в прокуратуре республики.

Следствие определило, что деньги поступили на счет жителя Московской области, выступившего в этой схеме в качестве дроппера, поэтому вся сумма потерь будет списана именно с него.

- С целью восстановления прав пострадавшей от преступных действий прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Орехово-Зуевский городской суд Московской области исковое заявление прокурора удовлетворил, решение не вступило в законную силу, - добавили в прокуратуре.

Для справки: Дропперы — это подставные лица, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт.Через банковские карты и счета дропперов злоумышленники похищают у людей деньги, выводят и обналичивают их.

Фото: loon.site