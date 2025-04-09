Общество 09.04.2025 в 17:00

15% жителей Бурятии боятся потерять работу

Чаще всего риск увольнения ощущают работники в возрасте от 55 лет и старше
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Текст: Андрей Константинов
15% жителей Бурятии боятся потерять работу
Фото: freepik.com
Риск увольнения с текущего места трудоустройства по инициативе работодателя ощущают 16,3% россиян, а среди работников Бурятии такие опасения есть у 15%. Этот показатель остается на минимальном уровне, выяснили эксперты hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, в рамках традиционного замера настроений на рынке труда.

Большинство (74%) респондентов из республики, опрошенных в начале 2025 года, сообщили, что не боятся увольнения по инициативе работодателя. В целом по России этот показатель находится на том же уровне. В разрезе российских регионов наибольшую уверенность в текущем месте трудоустройства продемонстрировали работники Дальневосточного и Приволжского ФО (по 77%), а ниже среднего показатели в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти (по 73%).

Среди дальневосточных регионов чаще всего стабильно на текущем месте трудоустройства себя чувствуют работающие жители Сахалинской (88%) и Амурской областей (82%).

Только у 15% работников Бурятии есть опасения в стабильности своего трудоустройства, и они не исключают увольнения по инициативе работодателя (в целом по РФ такой ответ дали 16% опрошенных). На Дальнем Востоке наиболее высокие показатели по рискам увольнения (по оценке самих работников) зафиксированы в Республике Саха (Якутия) (23%) и Приморском крае (19%).

Чаще всего риск увольнения работодателем сегодня ощущают соискатели 55 лет и старше — 20,6% из них считают такой риск крайне высоким. Однако за последние несколько месяцев ситуация изменилась в лучшую сторону. Так, еще в 4 квартале 2024 года страх потерять работу был у 23,5% соискателей старше 55 лет. Заметно снизилась и доля таких респондентов среди соискателей в возрасте до 18 лет: с 23% в конце прошлого года до 16,4% в начале текущего года. В свою очередь, усилились риски потери работы среди соискателей 25–34 лет — сегодня 15,6% из них ощущают угрозу увольнения, тогда как в 4 квартале 2024 года таких было 13,7%.

Среди профессий наиболее остро страх потерять работу ощущают маркетологи и специалисты по рекламе — 21,6% из них признались в ощущении быть уволенными независимо от своих собственных намерений. На втором месте оказались HR-менеджеры (20%), на третьем — ИТ-специалисты (20%).

Напротив, максимальная доля респондентов, которые не опасаются быть уволенными, наблюдается среди представителей профессиональных сфер «Спорт, салоны красоты» (85% уверены, что потеря работы им не грозит), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (82,6%) и «Медицина, фармацевтика» (81%).
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