Общество 09.04.2025 в 19:49

В Улан-Удэ отремонтируют трамвайные пути на Цивилёва

Работы начнутся в мае
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ отремонтируют трамвайные пути на Цивилёва
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ началась подготовка к капитальному ремонту трамвайных путей от улицы Цивилёва до путепровода. Замену путей будут проводить сразу в двух направлениях. Сейчас уже начались поставки железобетонных шпал в МУП «Управление трамвая». Работы начнутся в мае.

«Ремонт имеет особое значение. Последний раз подобные работы на этом участке проводились в 2003 году. Новые трамвайные пути смогут улучшить условия движения и безопасность пассажиров», сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
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