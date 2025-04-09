Общество 09.04.2025 в 19:49
В Улан-Удэ отремонтируют трамвайные пути на Цивилёва
Работы начнутся в мае
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ началась подготовка к капитальному ремонту трамвайных путей от улицы Цивилёва до путепровода. Замену путей будут проводить сразу в двух направлениях. Сейчас уже начались поставки железобетонных шпал в МУП «Управление трамвая». Работы начнутся в мае.
«Ремонт имеет особое значение. Последний раз подобные работы на этом участке проводились в 2003 году. Новые трамвайные пути смогут улучшить условия движения и безопасность пассажиров», сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
«Ремонт имеет особое значение. Последний раз подобные работы на этом участке проводились в 2003 году. Новые трамвайные пути смогут улучшить условия движения и безопасность пассажиров», сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
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