Молодые парни из Улан-Удэ спасли Комушку от пожара

И без того сложную пожароопасную обстановку в Бурятии усугубляет бесконтрольный пал травы, который устраивают местные жители. Но в то время, когда одни усложняют ситуацию, другие наоборот – помогают.

Сегодня днем на Комушке группа молодых людей смогла потушить разгорающуюся траву. Ребята из монтажной организации «Инженерные решения» ехали на работу, но не остались равнодушными и остановились, чтобы предотвратить пожар, который точно бы случился, учитывая сегодняшнюю ветреную погоду.

- Ехали на объект и увидели на Комушке вдоль железнодорожной линии горящую траву. Решили остановиться и потушить. Звонить пожарным не стали. К счастью в машине были лопаты, они-то и помогли засыпать песком стремительно разгорающийся огонь. Справились минут за 15, - рассказал корреспонденту «Номера один» Александр.

Напомним, что только за прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировали 20 возгораний сухой травы на площади свыше 500 гектаров. Несмотря на запреты, несознательные граждане продолжают ее жечь. Сейчас проводится комплекс мер по выявлению поджигателей и пятерых таких поджигателей уже установили. Их ждет наказание «рублем».

Одним из последствий пала сухой травы накануне стал сильнейший пожар в селе Шаралдай Мухоршибирского района. Его площадь составила 2 тысячи гектаров. Из-за сильного ветра пламя стремительно распространилось и перешло на постройки, находящиеся на ферме. Более 100 человек тушили огонь всю ночь и сдерживали его переход на село. Тем не менее пламя уничтожило деревянный сарай, два автомобиля, три хозяйственные постройки. Также погибли коровы.

Республиканское агентство ГО и ЧС, как и Агентство лесного хозяйства, неустанно напоминают, что в Бурятии введен особый противопожарный режим: запрещено жечь траву, разводить костры и посещать леса. Штрафы за нарушение совсем не шуточные:

- от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для граждан;

- от 30 тысяч до 60 тысяч рублей для должностных лиц;

- от 400 тысяч до 800 тысяч рублей для юридических лиц.

Фото: Номер один