Общество 14.04.2025 в 09:00

Задержка зарплаты

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Текст: Номер один
Задержка зарплаты
Номер один

Вопрос: «Что делать, если работодатель периодически задерживает нам зарплату?» 

Павел О.

Задерживать зарплату незаконно, и работодатель должен за это отвечать. Ваши действия зависят от сроков задержки.

Если зарплату не платят меньше 15 дней: напишите заявление в двух экземплярах с требованием выплатить деньги: один отдайте работодателю, а на втором попросите его поставить отметку о получении и сохраните у себя. Если выплаты не начислят в течение 15 дней от дня зарплаты, можно подать жалобу.

Если деньги задерживают больше 15 дней: направляйте жалобу в трудовую инспекцию. Это можно сделать онлайн через сервис «Сообщить о проблеме» на портале «Онлайнинспекция.рф» или лично в территориальной гострудинспекции. Инспекторы отреагируют на обращение и проведут расследование. Если нарушение подтвердится, работодателя могут оштрафовать.

По закону после 15 дней задержки вы имеете право приостановить работу до выплаты зарплаты, предварительно сообщив об этом работодателя в письменном виде. При этом вернуться нужно на следующий день, как перечислили деньги или вы получили уведомление о намерении это сделать.

Такого права нет у некоторых категорий работников — например, госслужащих и сотрудников скорой. Полный список профессий вы можете найти в ст. 142 Трудового кодекса РФ.

Вам обязаны выплатить компенсацию, также можно потребовать возмещения морального вреда. Компенсация задержки должна составлять не менее 1/150 действующей ключевой ставки Банка России, умноженные на невыплаченные в срок суммы за каждый день задержки. Размер возмещения морального вреда определяется работником и работодателем. Если договориться не получается, сумму определит суд.

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