Правила возврата билетов за спектакль или концерт
Вопрос: «Что нужно знать о возврате денег за отменное культурное мероприятие?»
Баир Б.
Роспотребнадзор определил следующие правила возврата и обмена билетов:
1. Если организатор отменил культурно-зрелищное мероприятие, то денежная сумма, уплаченная посетителем за билет, подлежит возврату в полном объеме.
2. В связи с болезнью посетителя или со смертью лица, являвшегося членом его семьи или его близким родственником, деньги за билет также должны вернуть.
3. В случае отказа зрителя от посещения перенесенного зрелищного мероприятия по причинам, не связанным с болезнью посетителя или со смертью лица, являвшегося членом его семьи или его близким родственником, посетитель вправе возвратить билет, если:
- билет не является недействительным;
- заявление о возврате билета представлено в организацию исполнительских искусств, либо уполномоченному лицу не менее чем за 3 дня до дня проведения зрелищного мероприятия (если собственным порядком возврата не установлено право посетителя на возврат стоимости таких билетов);
- билет не приобретен в рамках специальных программ и акций, предусматривающих особые условия приобретения билетов - льготы, скидки;
- заявление о возврате и приложенные к нему документы представлены в соответствии с положениями, предусмотренными п.п. 5 - 8 правил, регламентированых постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1491.
Размер денежных средств, подлежащих возврату посетителю за неиспользованный билет, рассчитывается организацией в соответствии с положениями, предусмотренными ч. 11 и ч. 12 ст. 52.1 Основ законодательства о культуре.