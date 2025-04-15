Общество 15.04.2025 в 09:00

Правила возврата билетов за спектакль или концерт

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Текст: Номер один
Правила возврата билетов за спектакль или концерт
Номер один

Вопрос: «Что нужно знать о возврате денег за отменное культурное мероприятие?» 

Баир Б.

Роспотребнадзор определил следующие правила возврата и обмена билетов:

1. Если организатор отменил культурно-зрелищное мероприятие, то денежная сумма, уплаченная посетителем за билет, подлежит возврату в полном объеме.

2. В связи с болезнью посетителя или со смертью лица, являвшегося членом его семьи или его близким родственником, деньги за билет также должны вернуть.

3. В случае отказа зрителя от посещения перенесенного зрелищного мероприятия по причинам, не связанным с болезнью посетителя или со смертью лица, являвшегося членом его семьи или его близким родственником, посетитель вправе возвратить билет, если:

- билет не является недействительным;

- заявление о возврате билета представлено в организацию исполнительских искусств, либо уполномоченному лицу не менее чем за 3 дня до дня проведения зрелищного мероприятия (если собственным порядком возврата не установлено право посетителя на возврат стоимости таких билетов);

- билет не приобретен в рамках специальных программ и акций, предусматривающих особые условия приобретения билетов - льготы, скидки;

- заявление о возврате и приложенные к нему документы представлены в соответствии с положениями, предусмотренными п.п. 5 - 8 правил, регламентированых постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1491.

Размер денежных средств, подлежащих возврату посетителю за неиспользованный билет, рассчитывается организацией в соответствии с положениями, предусмотренными ч. 11 и ч. 12 ст. 52.1 Основ законодательства о культуре.

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