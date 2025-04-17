Общество 17.04.2025 в 09:00

Фальшивые деньги

Что с ними делать?
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Текст: Номер один
Фальшивые деньги
Номер один

Вопрос: «Что делать, если обнаружили, что купюра фальшивая?»

Альберт П.

Напоминаем, что лучше проверять купюры сразу, прежде чем принять их. Используйте основные признаки подлинной купюры: водяные знаки, защитные нити, рельефные элементы, изменение цвета изображения. При малейших сомнениях вежливо откажитесь от купюры или попросите заменить её. Лучше перестраховаться, чем столкнуться с проблемами позже. Не пытайтесь её использовать. Даже неумышленное распоряжение фальшивкой может привести к уголовной ответственности или долгим разбирательствам. Также не стоит уничтожать купюру.

Если же все-таки попалась фальшивая купюра, то ее следует в банк. Любое отделение обязано проверить деньги на подлинность бесплатно. Если она подлинная, но повреждена (например, порвана или испачкана), ее обменяют на новую. Если подлинность купюры вызывает сомнения, банк отправит купюру на бесплатную экспертизу в Центробанк. Срок проверки – до 5 рабочих дней. Если купюра настоящая, то сумма поступит на ваш счёт. Фальшивку изымут без компенсации.

Не бойтесь обращаться в банк – это законный и безопасный способ решить проблему. Если вы стали жертвой мошенников (например, получили поддельные купюры при сделке), обратитесь в полицию с заявлением.

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