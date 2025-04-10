Около 50 домов в Улан-Удэ остались без воды

«Приносим извинения за возможные неудобства и просим заранее запастись необходимым количеством воды», - обратились к горожанам в «Водоканале».





Сегодня в Улан-Удэ отключат холодную воду в домах на нескольких улицах. Отключение продлиться 12 часов: с 9 утра до 9 вечера. Причиной коммунальных неудобств станут аварийно-восстановительные работы по замене водопроводного узла.Под отключение попадут дома на улицах Буйко, Иванова, Октябрьская, Николая Петрова и других (полный список смотрите в карточке).