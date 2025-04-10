Общество 10.04.2025 в 09:22
В Бурятии закрыли перевал
Причиной этого стал сильный снегопад
Текст: Андрей Константинов
Сегодня с 8.45 утра в Бурятии закрыли перевал Пыхта. Причиной этого стал сильный снегопад.
«Движение закрыто для всех видов транспорта. Просим водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
Сейчас на перевале дежурят сотрудники Госавтоинспекции, обеспечивая безопасность дорожного движения.
«Движение закрыто для всех видов транспорта. Просим водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
Сейчас на перевале дежурят сотрудники Госавтоинспекции, обеспечивая безопасность дорожного движения.