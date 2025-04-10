Сегодня с 8.45 утра в Бурятии закрыли перевал Пыхта. Причиной этого стал сильный снегопад.«Движение закрыто для всех видов транспорта. Просим водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям», - сообщили в ГИБДД Бурятии.Сейчас на перевале дежурят сотрудники Госавтоинспекции, обеспечивая безопасность дорожного движения.