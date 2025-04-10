В Бурятии просят не отправлять на СВО отца шестерых детей

9 апреля Уполномоченный по правам человека в Бурятия Юлия Жамбалова провела личный прием граждан. Как сообщили в аппарате омбудсмена, большая часть вопросов, с которыми обратились жители республики, касалась специальной военной операции. Речь шла про денежные выплаты за ранения, награды, полученные в период службы в ЧВК «Вагнер», оказание содействия в возвращении из зоны СВО, а также прохождении военно-врачебной комиссии для определения категории годности к военной службе.Так, мать одного из военных просила не направлять сына в зону СВО из-за тяжелой жизненной ситуации. Сейчас у военнослужащего шесть несовершеннолетних детей, а его супруга ведет асоциальный образ жизни и не в состоянии должным образом заниматься их воспитанием. В настоящее время о детях заботится только отец.Также к Юлии Жамбаловой поступило обращение от опекунов погибшего военного, которых по каким-то причинам не могут признать таковыми.«По всем обращениям даны разъяснения, объяснен порядок действий по сложившимся ситуациям. Также приняты письменные обращения, которые взяты на контроль и будут рассмотрены в установленном законом порядке», - сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека.