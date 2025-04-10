Общество 10.04.2025 в 09:49
В Улан-Удэ откроют памятник Герою Советского Союза
Память Ильи Балдынова увековечат в парке Орешкова
Текст: Андрей Константинов
Памятник Герою Советского Союза Илье Балдынову откроют в Улан-Удэ 18 апреля. Как сообщили в мэрии города, его установят в парке им. С.Н. Орешкова.
Илья Васильевич Балдынов в годы Великой Отечественной войны командовал 109-й гвардейской стрелковой дивизией, участвовавшей в освобождении Украины, Молдавии и Румынии. За проявленную личную храбрость, умелое командование воинскими частями в ходе боевых операций 8 сентября 1945 года ему присвоили высокое звание Героя Советского Союза.
Илья Васильевич Балдынов в годы Великой Отечественной войны командовал 109-й гвардейской стрелковой дивизией, участвовавшей в освобождении Украины, Молдавии и Румынии. За проявленную личную храбрость, умелое командование воинскими частями в ходе боевых операций 8 сентября 1945 года ему присвоили высокое звание Героя Советского Союза.
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