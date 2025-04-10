Общество 10.04.2025 в 09:55

Американские тарифы не повлияют на Монголию

Экономика страны продолжит феноменальный рост в 2025 году
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Текст: Иван Иванов
Американские тарифы не повлияют на Монголию
Фото: архив «Номер один»
Согласно прогнозам Азиатского банка развития (АБР), экономика Монголии вырастет на 6,6% в этом году и на 5,9% в следующем.

В ежегодном экономическом отчете АБР «Перспективы развития Азии» отмечается, что экономический рост Монголии немного замедлился в 2024 году, но в ближайшие годы останется высоким. Это связано с горнодобывающим сектором, особенно с месторождением «Оюутолгой», которое увеличивает производство медного концентрата, а также с восстановлением животноводства, которое понесло серьезные потери. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».

«В прошлом году Монголия продемонстрировала экономическую устойчивость, поскольку резкое падение в сельском хозяйстве было компенсировано значительным ростом в горнодобывающей отрасли и сфере услуг», - отметил Эдуард Фейбер, главный экономист АБР. Он добавил, что горнодобывающий сектор останется основным двигателем экономики страны в 2025 и 2026 годах. Внутренний спрос, рост инвестиций в инфраструктуру и постепенное восстановление сельского хозяйства будут способствовать этому росту. Однако риски сохраняются из-за зависимости страны от экспорта сырьевых товаров, особенно угля.

Инфляция достигла 9,1% из-за увеличения бюджетных расходов и роста цен на энергоресурсы. Ожидается, что инфляционное давление в этом году останется высоким, но в следующем году может немного снизиться до 7%. Экспорт, вероятно, вырастет благодаря увеличению добычи полезных ископаемых, в то время как импорт также возрастет из-за закупок оборудования и расходных материалов для инвестиционных проектов, что может оказать давление на обменный курс.

Эти прогнозы могут измениться в случае снижения цен на сырьевые товары, таких как медь и уголь, а также из-за замедления на рынке недвижимости в Китае, задержек в восстановлении сельского хозяйства из-за погодных условий и потенциального превышения уровня инфляции в 9,1%, что может потребовать ужесточения денежно-кредитной политики.

АБР также отметил, что новые тарифы США и их возможные побочные эффекты не оказывают прямого влияния на Монголию, но существует риск косвенного воздействия в случае замедления спроса со стороны Китая. Именно китайский рынок является основным для сбыта монгольского сырья, позволяющего стране ежегодно демонстрировать высочайшие для Азии темпы экономического роста.
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