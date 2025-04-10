Общество 10.04.2025 в 10:16

Инспекторы Бурятии посчитают сколько в местных лесах медведей

Вместе с этим выяснят количество сурков и барсуков
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Текст: Елена Кокорина
Инспекторы Бурятии посчитают сколько в местных лесах медведей

Госинспекторы БУ «Бурприрода» на совещании по сохранению биологического разнообразия и обеспечению особо природоохранного режима в ООПТ решили посчитать сколько медведей обитает в местных лесах. Вместе с ними проведут весенний учет пернатой дичи, сурков и барсуков.

Учетные работы стартуют с 15 апреля и продлятся до 10 июня.

- В своей работе госинспекторы используют информационную систему на основе цифрового анализа. Данные всех рейдовых и патрульных мероприятий по соблюдению природоохранного законодательства, биотехнических мероприятияй, учетных работ вносятся в ИАС «Природа Бурятии». С помощью мобильного приложениея NextGIS данные оперативно вносятся в мобильный телефон и сведения сразу же отображаются в системе с целью государственного управления, - рассказали в БУ «Бурприрода».

Фото: loon.site

 

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