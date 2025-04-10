Общество 10.04.2025 в 10:45
Маршрутчик из Гусиноозерска оказался ни в чем не виноват
Районные власти разобрались в скандальной ситуации
Текст: Андрей Константинов
Власти Селенгинского района поставили точку в конфликте, который якобы имел место в Гусиноозерске между водителем маршрутки и ребенком-инвалидом. Как выяснилось, пассажир автобуса действительно инвалид, но уже не ребенок, а в действиях водителя нет ничего, что являлось бы нарушением закона.
«По результатам проверки факт грубого обращения со стороны водителя не подтвердился. Ситуация была обусловлена недопониманием. Пассажиром оказался не ребенок, а взрослый человек 20 лет, имеющий инвалидность по ментальному отклонению, при этом признанный дееспособным. Водитель в спокойной и уважительной форме пояснил, что в связи с отменой части льгот, проезд по удостоверению невозможен. После этого молодой человек самостоятельно покинул транспортное средство», - сообщили об итогах служебного расследования представители районной администрации в телеграм-канале «Селенга-инфо.24/7».
Мама молодого человека сообщила, что она также не имеет претензий к водителю.
«Я сожалею, что озвученная мной информация получила такое распространение. В комментариях и дальнейших публикациях говорилось о том, что инцидент произошел с ребенком, моему сыну 20 лет, он, к сожалению, имеет врожденные дефекты развития, при этом самостоятелен. Водитель не проявлял агрессии и не портил документы, сын сам смял удостоверение, немного разволновавшись. Мы благодарим всех, кто поддержал нас, но просим не разжигать конфликт. Для нас инцидент исчерпан», цитирует слова женщины «Селенга-инфо.24/7».
Напомним, ранее в соцсетях мать инвалида обвинила водителя маршрута №4 в том, что он выпроводил ее сына из автобуса, поскольку у него не хватало денег на проезд, и испортил ему документ.
«Так нельзя делать!! Зачем вы удостоверение испортили, это документ вообще-то! Нервы не в порядке? Сидите дома тогда! Я этого так не оставлю и буду обращаться куда следует», - пригрозила женщина.
И хотя с своем посте мать нигде не сообщала, что ее сын ребенок, все посчитали, что речь идет именно о несовершеннолетнем. Районные власти сразу взялись за проверку происшествия, в дело также вмешалась Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина, которая назвала случившееся «вопиющим инцидентом».
«По результатам проверки факт грубого обращения со стороны водителя не подтвердился. Ситуация была обусловлена недопониманием. Пассажиром оказался не ребенок, а взрослый человек 20 лет, имеющий инвалидность по ментальному отклонению, при этом признанный дееспособным. Водитель в спокойной и уважительной форме пояснил, что в связи с отменой части льгот, проезд по удостоверению невозможен. После этого молодой человек самостоятельно покинул транспортное средство», - сообщили об итогах служебного расследования представители районной администрации в телеграм-канале «Селенга-инфо.24/7».
Мама молодого человека сообщила, что она также не имеет претензий к водителю.
«Я сожалею, что озвученная мной информация получила такое распространение. В комментариях и дальнейших публикациях говорилось о том, что инцидент произошел с ребенком, моему сыну 20 лет, он, к сожалению, имеет врожденные дефекты развития, при этом самостоятелен. Водитель не проявлял агрессии и не портил документы, сын сам смял удостоверение, немного разволновавшись. Мы благодарим всех, кто поддержал нас, но просим не разжигать конфликт. Для нас инцидент исчерпан», цитирует слова женщины «Селенга-инфо.24/7».
Напомним, ранее в соцсетях мать инвалида обвинила водителя маршрута №4 в том, что он выпроводил ее сына из автобуса, поскольку у него не хватало денег на проезд, и испортил ему документ.
«Так нельзя делать!! Зачем вы удостоверение испортили, это документ вообще-то! Нервы не в порядке? Сидите дома тогда! Я этого так не оставлю и буду обращаться куда следует», - пригрозила женщина.
И хотя с своем посте мать нигде не сообщала, что ее сын ребенок, все посчитали, что речь идет именно о несовершеннолетнем. Районные власти сразу взялись за проверку происшествия, в дело также вмешалась Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина, которая назвала случившееся «вопиющим инцидентом».