Общество 10.04.2025 в 11:14
В Бурятии открыли Пыхту
Движение открыто для всех видов транспорта
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии возобновлен проезд через перевал Пыхта, закрытый сегодня около 9 утра из-за сильного снегопада.
«Движение открыто для всех видов транспорта», - сообщили в Госавтоинспекции.
В ГИБДД призывают водителей неукоснительно соблюдать ПДД: не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами.
«Движение открыто для всех видов транспорта», - сообщили в Госавтоинспекции.
В ГИБДД призывают водителей неукоснительно соблюдать ПДД: не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами.
Тегидвижение