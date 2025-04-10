Общество 10.04.2025 в 11:14

В Бурятии открыли Пыхту

Движение открыто для всех видов транспорта
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии открыли Пыхту
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии возобновлен проезд через перевал Пыхта, закрытый сегодня около 9 утра из-за сильного снегопада.

«Движение открыто для всех видов транспорта», - сообщили в Госавтоинспекции.

В ГИБДД призывают водителей неукоснительно соблюдать ПДД: не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами.
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