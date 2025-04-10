Общество 10.04.2025 в 11:18

За поджог леса в Бурятии будут отправлять за решетку

Срок лишения свободы может достигать 10 лет
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Текст: Елена Кокорина
За поджог леса в Бурятии будут отправлять за решетку

В Бурятии предупредили об уголовной ответственности за поджоги леса. Если будет доказано, что возгорание в лесу произошло по вине человека, то нарушителю может грозить не только штраф, возмещение затрат на тушение и выплата ущерба, причинённая лесному фонду, но и лишение свободы сроком до 10 лет.

С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 36 лесных пожаров. Все возгорания возникли из-за человека – это сельхозпалы или неосторожное обращение с огнём. Полиция установила уже семь нарушений пожарной безопасности в лесах: в Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском, Курумканском и Хоринском районах.

По поручению зампреда Правительства РБ Вячеслава Сухорукова, все факты возгораний лесного массива, которые произошли из-за перехода огня с земель иных категорий будут расследованы, а виновники понесут наказание. Собственникам земель, которые допустили распространение огня и занимались сжиганием травы в период действия особого противопожарного режима грозит административная или уголовная ответственность.

 - Люди должны сознательнее относиться к лесу, и природе в целом. Если будет доказано, что по вине человека произошло возгорание в лесу, то нарушителю грозит не только штраф, но и возмещение затрат на тушение и выплата ущерба, причинённая лесному фонду, а также лишение свободы, - пояснил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

Напоминаем, что в Бурятии действует особый противопожарный режим, поэтому при нахождении в лесу необходимо соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности.

Запрещено сжигание сухой, травянистой растительности и использование открытого огня.

Для нарушителей предусмотрены штрафы от 40 тысяч до миллиона рублей и уголовная ответственность. Согласно ст. 261 УК РФ предусмотрено лишение свободы сроком до 10 лет.

Фото: loon.site

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