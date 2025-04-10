Фермеров Бурятии будут лишать господдержки за непослушание

В Бурятии фермерам, которые продолжают палы сухой травы на сельхозземлях грозят серьезные санкции. Их собираются наказывать не только штрафами, достигающим 400 тысяч рублей, но и лишать субсидий и отстранять от государственных программ поддержки АПК сроком до 3 лет. Предупредил об этом заместитель Председателя Правительства Бурятии – министр сельского хозяйства Амгалан Дармаев.

- Постановлением Правительства Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, а также санкции против фермеров. Если такие представители будут, то они уже сроком на три года лишатся любой государственной поддержки, которая оказывается со стороны Министерства сельского хозяйства. В условиях повышенной пожарной опасности особенно важно соблюдать все противопожарные требования и не допускать неконтролируемого распространения огня. Выжигание травы – это не агротехнический приём, а вредная практика, ведущая к опустыниванию земель, - отметил Амгалан Дармаев.

То, что пал травы вреден для экологии и плодородия сельхозземель уже подтвердили эксперты. Они развенчали заблуждение аграриев о полезности такой процедуры для сельхозугодий. Пал негативно влияет на плодородие почвы – при сжигании уничтожается органическое вещество, необходимое для питания растений. Если регулярно проводить выжигания, почва становится неплодородной, плотной, сухой, она образует много пыли, которая легко выдувается ветром и смывается дождём, отмечают эксперты.

- Природа сама восстанавливает себя, а тут получается, что человек вмешивается, и естественное воспроизводство плодородия нарушается. Трава остается на осень и перегнивает, образуется органическое вещество – это благоприятно для почвы, там накапливаются питательные элементы и трава растет лучше. Но когда это все сгорает, там погибает все – и растения, и насекомые. Поэтому пользоваться этим палом - ошибочно, - отметила директор Агрохимслужбы Бурятии Галина Савченко.

Также, выжигание травы ограничивает рост новых, молодых растений, повреждая их почки и молодые побеги. Специалисты добавляют, что обедняется и видовой состав растительности, после палов визуально кажется, что травы больше. Но возникает вопрос в качестве этой травы. По большей мере начинают расти сорняки, менее ценные в кормовом отношении. Также вместе с пожаром погибают и насекомые, личинки и куколки. А именно они борются с болезнями растений.

Напомним, что в Бурятии введен режим повышенной противопожарной безопасности. На сегодняшний день в республике 17 действующих пожаров. Одной из причин возникновения пожаров остаются самовольные палы сухой травы на сельхозземлях.

Фото: loon.site