Общество 10.04.2025 в 11:53

Фермеров Бурятии будут лишать господдержки за непослушание

Наказание будет ждать всех, кто по старинке продолжает выжигать траву
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Фермеров Бурятии будут лишать господдержки за непослушание

В Бурятии фермерам, которые продолжают палы сухой травы на сельхозземлях грозят серьезные санкции. Их собираются наказывать не только штрафами, достигающим 400 тысяч рублей, но и лишать субсидий и отстранять от государственных программ поддержки АПК сроком до 3 лет. Предупредил об этом заместитель Председателя Правительства Бурятии – министр сельского хозяйства Амгалан Дармаев.

- Постановлением Правительства Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, а также санкции против фермеров. Если такие представители будут, то они уже сроком на три года лишатся любой государственной поддержки, которая оказывается со стороны Министерства сельского хозяйства. В условиях повышенной пожарной опасности особенно важно соблюдать все противопожарные требования и не допускать неконтролируемого распространения огня. Выжигание травы – это не агротехнический приём, а вредная практика, ведущая к опустыниванию земель, - отметил Амгалан Дармаев.

То, что пал травы вреден для экологии и плодородия сельхозземель уже подтвердили эксперты. Они развенчали заблуждение аграриев о полезности такой процедуры для сельхозугодий. Пал негативно влияет на плодородие почвы – при сжигании уничтожается органическое вещество, необходимое для питания растений. Если регулярно проводить выжигания, почва становится неплодородной, плотной, сухой, она образует много пыли, которая легко выдувается ветром и смывается дождём, отмечают эксперты.
- Природа сама восстанавливает себя, а тут получается, что человек вмешивается, и естественное воспроизводство плодородия нарушается. Трава остается на осень и перегнивает, образуется органическое вещество – это благоприятно для почвы, там накапливаются питательные элементы и трава растет лучше. Но когда это все сгорает, там погибает все – и растения, и насекомые. Поэтому пользоваться этим палом - ошибочно, - отметила директор Агрохимслужбы Бурятии Галина Савченко.

Также, выжигание травы ограничивает рост новых, молодых растений, повреждая их почки и молодые побеги. Специалисты добавляют, что обедняется и видовой состав растительности, после палов визуально кажется, что травы больше. Но возникает вопрос в качестве этой травы. По большей мере начинают расти сорняки, менее ценные в кормовом отношении. Также вместе с пожаром погибают и насекомые, личинки и куколки. А именно они борются с болезнями растений.

Напомним, что в Бурятии введен режим повышенной противопожарной безопасности. На сегодняшний день в республике 17 действующих пожаров. Одной из причин возникновения пожаров остаются самовольные палы сухой травы на сельхозземлях.

Фото: loon.site

 

Теги
фермеры господдержка

Все новости

В Бурятии подорожает хлеб
10.04.2025 в 12:56
В Бурятии вор выдал себя забытым на месте преступления телефоном
10.04.2025 в 12:47
В Бурятии автобус с детьми слетел в кювет
10.04.2025 в 12:42
Житель Якутии ограбил сельчанина из Бурятии
10.04.2025 в 12:18
Картофель в Бурятии вырос в цене
10.04.2025 в 12:16
Фермеров Бурятии будут лишать господдержки за непослушание
10.04.2025 в 11:53
Осужденному экс-директору «Водоканала» в Улан-Удэ придется раскошелиться
10.04.2025 в 11:44
За поджог леса в Бурятии будут отправлять за решетку
10.04.2025 в 11:18
В Бурятии открыли Пыхту
10.04.2025 в 11:14
В Улан-Удэ обвиняемый в убийстве охранника оказался участником СВО
10.04.2025 в 11:06
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 апреля

Читайте также
В Бурятии подорожает хлеб
Инфляция заставила «Бурятхлебпром» вновь повысить цены
10.04.2025 в 12:56
В Бурятии вор выдал себя забытым на месте преступления телефоном
Он обронил его в спешке покидая ограбленный дом
10.04.2025 в 12:47
Житель Якутии ограбил сельчанина из Бурятии
Отобрав телефон, он перевел себе его деньги
10.04.2025 в 12:18
Картофель в Бурятии вырос в цене
За год популярный продукт подорожал в два раза, его стоимость продолжает расти
10.04.2025 в 12:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru