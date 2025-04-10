Картофель в Бурятии вырос в цене

Картофель в России за год подорожал на 250%, заявили аналитики АБ-Центра. Эксперты подсчитали, что еще в марте 2024 года в среднем картошка стоила 11 рублей за килограмм без НДС, в марте 2025-го — уже 40 рублей. Подорожали и другие базовые овощи.- Серьезные колебания цен на этот социально значимый продукт ощутимо повышает нагрузку на бюджет миллионов семей. Этот овощ, который традиционно считается доступным гарниром, только за 2024-й подорожал почти в два раза, а в 2025-м темпы роста ускоряются. Стоимость, согласно официальным данным Росстата, с начала года увеличилась уже на 23,9%, – сказал газете «Известия» вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.В Бурятии стоимость картофеля в магазинах и сетях в среднем составляет 50-70 рублей. Мытая, чаще всего импортная картошка продается по цене выше 100 рублей.