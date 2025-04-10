Житель Якутии ограбил сельчанина из Бурятии

В Бурятии задержали 29-летнего жителя Якутии, ограбившего сельского жителя Иволгинского района. Обратившаяся в полицию жена потерпевшего, рассказала, что ее муж остался без телефона и денег.

В ходе следствия выяснилось, что вечером потерпевший распивал спиртные напитки в компании малознакомых людей. Во время застолья мужчина воспользовался банковским приложением, и собутыльники заметили, что у него на счету есть деньги. Когда он отправился домой, двое новых знакомых пошли за ним.

- Один из собутыльников отобрал у гражданина мобильный телефон и перевел денежные средства с баланса карты на счет родственника, а затем попросил случайного покупателя в магазине дать карту для перевода. Родственник перевел похищенные деньги на счет незнакомца, который затем снял деньги в банкомате и отдал подозреваемому. Деньги он потратил на спиртное, - добавили в полиции республики.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Фото: loon.site