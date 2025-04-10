Общество 10.04.2025 в 12:47

В Бурятии вор выдал себя забытым на месте преступления телефоном

Он обронил его в спешке покидая ограбленный дом
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии вор выдал себя забытым на месте преступления телефоном

Сбегая с места преступления, вор в Бурятии забыл свой телефон, поэтому полиции не составило большого труда выйти на его след. 22-летний местный житель Кабанского района был задержан за кражу имущества с дачного домика.

Днем 4 апреля в дежурную часть МВД с заявлением обратилась 45-летняя местная жительница.

- Женщина рассказала, что впервые с сентября приехала проверить свой дачный участок и обнаружила открытой входную дверь. В ограде лежала металлическая труба, сорванный замок и чужой сотовый телефон с повреждениями. Внутри она обнаружила пропажу триммера, покрывала, двух подушек, музыкальной колонки и циркулярной пилы, оценив ущерб в 15 тысяч рублей, - сообщили в полиции.

Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан ранее не судимый и неработающий 22-летний местный житель.

Зная, что дом редко посещают, он вырвал металлической трубой пробой навесного замка, зашел внутрь и обокрал дом. Спешно покидая место преступления, парень обронил в ограде сотовый телефон.

- Часть похищенного – музыкальную колонку, подушки и покрывало – юноша оставил себе. Триммер и циркулярную пилу он сдал в точку скупки в п. Селенгинск, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, - добавили в МВД.

 Фото: loon.site

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