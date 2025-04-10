Ученые досрочно завершили экспедицию по развертыванию телескопа Baikal-GVD

Ученые на Байкале смонтировали конфигурации из восьми гирлянд и провели техобслуживание 1-го и 13-го кластера нейтринного телескопа следующего поколения. Об этом со ссылкой на сайт Объединенного института ядерных исследований сообщает Irk.ru.Научные работы на Байкале завершились на две недели раньше из-за сложной ледовой обстановки. Отсутствие снега и резкие перепады температур привели к образованию множества трещин во льду. Позже структура покрова резко изменилась, из-за чего снизилась его несущая способность. Ученые отмечают, что подобное происходит на озере примерно раз в десять лет.Несмотря на сложности, исследователи достигли многих целей экспедиции. Раннее завершение работы ледового лагеря позволило определить кадры на реорганизацию берегового вычислительного центра для последующего развития детектора Baikal-GVD. Параллельно сотрудники Иркутского государственного университета и Лимнологического института CО РАН провели ряд экспериментов по гидрологии.Первая версия глубоководного нейтринного телескопа на Байкале была развернута в 1998 году. С 2015 года началось строительство современной версии. 13 марта 2021 года на Байкале ввели в эксплуатацию восьмой кластер глубоководного нейтринного телескопа. В декабре того же года устройство зафиксировало нейтрино из далеко галактики. Каждый год работы по развертыванию нейтринного телескопа продолжаются.Байкальский глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD (Baikal Gigaton Volume Detector) — международный проект по физике астрочастиц и нейтринной астрономии. Он предназначен для исследований в области многоканальной астрономии, изучения фундаментальных свойств высокоэнергетических космических нейтрино, косвенного поиска галактической темной материи. Проект ориентируется на решение фундаментальных проблем астрофизики и физики элементарных частиц: идентификацию астрофизических источников нейтрино сверхвысоких энергий, определение механизмов формирования и эволюции галактик и другого. В состав коллаборации Baikal-GVD входят 11 институтов и организаций из четырех стран.