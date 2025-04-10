Треть мужчин Улан-Удэ готова уйти в декрет вместо жены

Мужчин, согласных уйти в отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет, становится все больше. В Улан-Удэ их количество составляет 29%. Такие цифры показал опрос, который проводился среди трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, а также работодателей.

За последний год таким правом воспользовались мужчины, работающие в 11% компаний города Улан-Удэ. Однако 55% мужчин отвергают возможность ухода в декрет. 33% из них полностью отрицают такую возможность, а 22% считают это маловероятным.

29% реальных и потенциальных отцов готовы при необходимости уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены. Еще 16% считают такую ситуацию вполне возможной.

Опрос со 2 марта по 8 апреля проводил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Фото: loon.site