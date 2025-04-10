Общество 10.04.2025 в 14:19

Треть мужчин Улан-Удэ готова уйти в декрет вместо жены

Однако процент отвергающих такую возможность почти в два раза выше
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Треть мужчин Улан-Удэ готова уйти в декрет вместо жены

Мужчин, согласных уйти в отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет, становится все больше. В Улан-Удэ их количество составляет 29%. Такие цифры показал опрос, который проводился среди трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, а также работодателей.

За последний год таким правом воспользовались мужчины, работающие в 11% компаний города Улан-Удэ. Однако 55% мужчин отвергают возможность ухода в декрет. 33% из них полностью отрицают такую возможность, а 22% считают это маловероятным.
29% реальных и потенциальных отцов готовы при необходимости уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены. Еще 16% считают такую ситуацию вполне возможной.

Опрос со 2 марта по 8 апреля проводил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Фото: loon.site

 

Теги
декрет опрос

Все новости

В Бурятии рыбаки-любители засорили лед Байкала
10.04.2025 в 14:33
Треть мужчин Улан-Удэ готова уйти в декрет вместо жены
10.04.2025 в 14:19
Ученые досрочно завершили экспедицию по развертыванию телескопа Baikal-GVD
10.04.2025 в 14:10
В Бурятии подорожает хлеб
10.04.2025 в 12:56
В Бурятии вор выдал себя забытым на месте преступления телефоном
10.04.2025 в 12:47
В Бурятии автобус с детьми слетел в кювет
10.04.2025 в 12:42
Житель Якутии ограбил сельчанина из Бурятии
10.04.2025 в 12:18
Картофель в Бурятии вырос в цене
10.04.2025 в 12:16
Фермеров Бурятии будут лишать господдержки за непослушание
10.04.2025 в 11:53
Осужденному экс-директору «Водоканала» в Улан-Удэ придется раскошелиться
10.04.2025 в 11:44
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 апреля

Читайте также
В Бурятии рыбаки-любители засорили лед Байкала

На льду озера много мусора и пятен от автомобильного масла

10.04.2025 в 14:33
Ученые досрочно завершили экспедицию по развертыванию телескопа Baikal-GVD
Ускоренное таяние льда на озере поставило под угрозу жизнь исследователей
10.04.2025 в 14:10
В Бурятии подорожает хлеб
Инфляция заставила «Бурятхлебпром» вновь повысить цены
10.04.2025 в 12:56
В Бурятии вор выдал себя забытым на месте преступления телефоном
Он обронил его в спешке покидая ограбленный дом
10.04.2025 в 12:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru