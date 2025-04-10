Общество 10.04.2025 в 14:33

В Бурятии рыбаки-любители засорили лед Байкала

На льду озера много мусора и пятен от автомобильного масла

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Текст: Анастасия Величко
В Бурятии рыбаки-любители засорили лед Байкала

Артур Мурзаханов – бывший глава заповедного спецназа из прославленной команды борцов с браконьерами в «Заповедном Подлеморье», а ныне и.о. директора ФГБУ «Заповедный Крым» побывал в отпуске на зимнем Байкале и неприятно удивился неопрятности байкальского льда.

«Побывав в отпуске на Байкале, был поражен огромным количеством рыбаков в его акватории. Как оказалось, с момента моего отъезда многое поменялось. Очень популярной стала рыбалка на больших глубинах на байкальского омуля. Ежедневно тысячи людей выезжают на лёд испытать рыбацкую удачу на удочку. Казалось бы, все отлично – больше нет подо льдом десяток километров браконьерских сетей. Все чинно и законно, однако не все так гладко», - пишет Артур Мурзаханов.

В границах Забайкальского национального парка чистота и порядок, государственные инспекторы всегда на страже территории заповедника. Но за границами Баргузинского заповедника картина совсем иная – «мусор валяется у каждой рыбацкой стоянки, масло с поддонов автомобилей сочится на лед. На местах стоянок чистейший лед Байкала превращен в общественный туалет».

Артур Мурзаханов, понаблюдав за происходящим, констатировал, что по самым приблизительным оценкам объем вылова любителями сравнился с промышленным ловом.

«Все говорят о необходимости восстановления «омулевой бочки», а порядка как не было, так и нет», - пришел к выводу защитник природы.

Артур Мурзаханов считает, что, если хочется сохранить популяцию омуля, нужно усилить его охрану и провести исследования по влиянию любительского глубинного лова.

 
Фото: "Номер один"

 

Теги
заповедное подлеморье омуль рыбалка

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