В Бурятии поле редких растений распахали под морковку

Автономная некоммерческая организация «Агентство по связям с общественностью Республики Бурятия, г. Улан-Удэ» написала заявления в полицию и прокуратуру на действия Бурятской государственной сельхозакадемии (БГСХА). Сотрудники сельхозакадемии, используя трактор, запахали опытное поле в Гурульбе, на котором выращивались многолетние лекарственные растения. В том числе уничтожена родиола розовая – растение, занесенное в Красную книгу РФ. Родиола обладает иммуномодулирующим действием и пользуется высочайшим спросом в фармакологии.Также на поле выращивалась сапожниковия растопыренная. Эти растения занесены в Красные книги Забайкалья и Бурятии из-за хищнической добычи, нацеленной на их экспорт в Китай. Корни сапожниковии высоко востребованы в медицине азиатских стран, входят в список официальных лекарственных средств в Китае под названием «Фэнг Фанг».На полигоне также выращивались шлемник байкальский, астрагал перепончатый, солодка уральская и другие виды ценного лекарственного сырья западной и восточной медицины.Вместо уничтоженного питомника редких растений в Гурульбе, скорее всего, будет привычное картофельное или морковное поле.Ранее сообщалось, что агентство стало инициатором уникального для региона проекта по выращиванию редких лекарственных растений, пользующихся спросом на мировом рынке. Для этого компания решила использовать опытное поле в Гурульбе, принадлежащее БГСХА.В 2019 году стороны заключили договор о совместной научно-исследовательской деятельности. Поскольку речь шла о выращивании растений, относящихся к многолетним, то сбор урожая мог быть не ранее 2025 года. Ведь речь шла в основном о корневищах лекарственных растений, которые набирали вес и ценность на протяжении нескольких лет. Это был первый в Байкальском регионе проект в формате «промышленное выращивание», на котором отрабатывались технологии и закладывался банк семян.Однако осенью 2024 года общественники нашли участок земли, выделенный им БГСХА под посев этих самых лекарственных культур и посеянных на нем, перепаханным. Вместе с ценными культурами. Пропал многолетний труд, а прямые убытки от порчи урожая, по оценкам экспертов, превысили 12 млн рублей в ценах 2022 года.В БГСХА в ответ на претензию заявили, что в мае 2024 года срок действия договора истек.- О предстоящей перепашке земли академия нас не известила. Они почему-то посчитали возможным распоряжаться землей и всем, что на ней растет, по своему усмотрению. Хотя, согласно пунктам договора, весь выращенный материал принадлежит нашему агентству, а стороны несут свои обязательства до полного их выполнения в соответствии с условиями договора, - сообщила руководитель агентства Лариса Бочанова.По ее словам, «договорные обязательства со стороны БГСХА не выполнены - агентство не получило от них ни технологии, ни семена.- На просьбу урегулировать конфликт в досудебном порядке и выполнить требования по компенсации нанесенного нам ущерба мы получили отказ. Поэтому я обратилась за поддержкой в правоохранительные органы. Прошу их дать правовую оценку действиям БГСХА, - говорит Бочанова.Поневоле возникает аналогия с квартирантами, которых после окончания действия договора просят освободить помещение вместе со своими вещами. Но это вовсе не означает, что арендодатель имеет право втайне уничтожить личные вещи квартиранта прямо в квартире.