На скрытую камеру в Бурятии попала драка двух козлов

Не только взрослые горные козлы устраивают эпические сражения — козлята также любят соревноваться между собой. Камеры Тункинского национального парка зафиксировали забавные потасовки годовалых малышей.

- Настоящая сила и мощь самцов проявляется во время брачного сезона. В это время соперники вступают в серьёзные поединки, демонстрируя своё мастерство и борясь за право завоевать внимание самок. Пока же до настоящих турниров ещё далеко, молодые самцы тренируются, играя и прыгая вокруг. Их игры напоминают подготовку к будущим битвам, где каждый стремится повторить движения старших, - пишут в ТГ-канале «Тункинского нацпарка».

Фото: скриншот видео «Тункинский национальный парк»