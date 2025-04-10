В Улан-Удэ стартовала обрезка деревьев

С наступлением тепла в столице Бурятии началась санитарная обрезка деревьев. Если где-то обрезка действительно выглядит как санитарная, то местами деревья полностью лишают ветвей, оставляя лишь стволы. Причем стволы также умудряются укорачивать.

На днях в соцсетях улан-удэнцы опубликовали фото обрезки деревьев возле здания Торгово-экономического техникума на пр. Победы. С тополей и других деревьев срезали все ветви, а также почти наполовину укоротили стволы.

«Обрезка деревьев по улан-удэнски. Весной невозможно в кабинетах находиться, солнце слепит, ещё и деревья попилили», - написал автор фотографии, возмущенный происходящей обрезкой.

«Лично я к такой стрижке отношусь как к варварству. Пока многие города стремятся в озеленению, максимуму тени, влажности, очищению воздуха за счет того, что частички песка, грязи оседают на листьях, соответственно, чем больше дерево - больше листвы, у нас же…», - возмущаются горожане.

Ранее в «Городском лесничестве» поясняли, что обрезка «делается для того, чтобы деревья выглядели аккуратно, а летом превратились в пышные зеленые аллеи. При подрезке просыпаются спящие почки, деревья формируют ассимиляционный аппарат, внешне выглядят привлекательно, летом листочки благодаря обрезке будут крупными».





Фото: соцсети