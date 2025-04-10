Общество 10.04.2025 в 15:02

Преподаватель техникума из Бурятии погиб при освобождении Курской области

Зорикто Цыденов воевал в составе 11-й десантно-штурмовой бригады
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Текст: Андрей Константинов
Преподаватель техникума из Бурятии погиб при освобождении Курской области
13 апреля в поселке Онохой пройдет прощание с Зорикто Цыденовым. Преподаватель техникума автомобильного транспорта в 2024 году добровольцем ушел на спецоперацию и погиб в ходе освобождения Курской области.

Как сообщал паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии», Зорикто Цыденов родился 18 мая 1978 года в поселке Онохой. В 1995 году окончил Онохойскую среднюю школу №1. В 2001 году завершил обучение в Бурятском государственном университете по специальности «Специалист по социальной работе».

С 2001 года работал в Баргузинском отделе социальной защиты населения в качестве ведущего специалиста. В 2004 году был принят в Заиграевское отделение Сбербанка на должность старшего контролера-оператора. Вскоре был переведен на должность ревизора Байкальского банка по Заиграевскому отделу Сбербанка России.

За годы труда зарекомендовал себя как надежный и исполнительный сотрудник, пользующийся уважением коллег и руководства.

В 2020 году Зорикто Цыденов перешел на работу в Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта. Был мастером производственного обучения, преподавателем и инструктором по вождению, совмещая несколько должностей.

В сентябре 2024 года заключил контракт и после подготовки в составе 11-й Гвардейской десантно-штурмовой бригады был направлен в ДНР, откуда далее в Курскую область.

Зорикто Цыденов погиб в населенном пункте Мартыновка Курской области 21 декабря 2024 года.

«Зорикто с ранних лет отличался усердием, честностью и уважительным отношением к окружающим. Он был человеком с добрым сердцем, всегда готовым прийти на помощь. Его уважали за отзывчивость, порядочность и умение сохранять спокойствие даже в самых непростых ситуациях. Он был неконфликтным, чутким и всегда сохранял внутреннее достоинство», - сообщили о погибшем военном в паблике.

Дома у Зорикто остались родители, брат, сестра и племянники.
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