В Бурятии отложили туристический налог

Некоторые поселения в республике перенесли дату вступления в силу туристического налога. На такой шаг пришлось пойти из-за того, что нашлись нарушения.В 2024 году на уровне федерального законодательства были приняты изменения, которые позволили населенным пунктам вводить на своих территориях туристический налог. Сбор призван улучшить инфраструктуру для туристов.О том, как проходит введение туристического налога в регионе, рассказал бизнес-омбудсмен Чингис Матхеев.- В республике по состоянию на конец прошлого года такой налог приняли 29 населенных пунктов, в том числе Улан-Удэ. Таким образом, планировалось начать взымать этот сбор с 1 января 2025 года. Мы проанализировали принятые законопроекты и выяснили, что в 17 из 29 поселений налог принят с нарушениями: допущены некорректные сроки принятия или опубликования. На этом основании мы отправили заключение в их адрес, - сообщает уполномоченный по правам предпринимателей в Бурятии.Пока все 17 поселений-нарушителей или отменили, или перенесли дату вступления в силу туристического налога на 2026 год. Вместе с тем в ряде поселков, сел и городов республики новый налог уже собирают. Первопроходцами в этом деле стали Выдрино, Кабанск, Оймур, Творогово, Гремячинск, Ильинка, Таловка, Татаурово, Гусиноозерск, Гусиное озеро, Загустай и Улан-Удэ.Однако с введением нового налога возникла еще одна сложность: организации-операторы программного обеспечения не успели подстроиться по новой форме декларирования.- Турналог будет взыматься только с легальных отелей и гостиниц, тогда как нелегальные (проблема которых в Бурятии остро стоит во всех туристических районах) останутся в тени, - отмечает Чингис Матхеев.Напомним, туристический налог включают в стоимость проживания в гостиницах, хостелах и гостевых домах. Первоначальная ставка – 1%. С каждым годом она будет увеличиваться и к 2030 году достигнет 5%. При этом минимальная сумма налога не должна быть меньше 100 рублей за номер за сутки проживания. В отличие от курортного сбора, туристический налог будут платить не туристы, а объекты размещения, входящие в соответствующий федеральный реестр - гостиницы, хостелы, санатории, кемпинги и глэмпинги. Исключение делается для ведомственных и социальных учреждений. Закон пока также не распространяется на гостевые дома и апартаменты.Ставка налога в 2025 году будет составлять 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки.По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), туристический налог с 1 января 2025 года ввели 754 муниципальных образования в 63 регионах РФ.