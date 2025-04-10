Общество 10.04.2025 в 15:18

В Бурятии отложили туристический налог

С его введением возникли сложности
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Текст: Лариса Ситник
В Бурятии отложили туристический налог
Фото: архив «Номер один»
Некоторые поселения в республике перенесли дату вступления в силу туристического налога. На такой шаг пришлось пойти из-за того, что нашлись нарушения.

В 2024 году на уровне федерального законодательства были приняты изменения, которые позволили населенным пунктам вводить на своих территориях туристический налог. Сбор призван улучшить инфраструктуру для туристов.

О том, как проходит введение туристического налога в регионе, рассказал бизнес-омбудсмен Чингис Матхеев.

- В республике по состоянию на конец прошлого года такой налог приняли 29 населенных пунктов, в том числе Улан-Удэ. Таким образом, планировалось начать взымать этот сбор с 1 января 2025 года. Мы проанализировали принятые законопроекты и выяснили, что в 17 из 29 поселений налог принят с нарушениями: допущены некорректные сроки принятия или опубликования. На этом основании мы отправили заключение в их адрес, - сообщает уполномоченный по правам предпринимателей в Бурятии.

Пока все 17 поселений-нарушителей или отменили, или перенесли дату вступления в силу туристического налога на 2026 год. Вместе с тем в ряде поселков, сел и городов республики новый налог уже собирают. Первопроходцами в этом деле стали Выдрино, Кабанск, Оймур, Творогово, Гремячинск, Ильинка, Таловка, Татаурово, Гусиноозерск, Гусиное озеро, Загустай и Улан-Удэ.

Однако с введением нового налога возникла еще одна сложность: организации-операторы программного обеспечения не успели подстроиться по новой форме декларирования.

- Турналог будет взыматься только с легальных отелей и гостиниц, тогда как нелегальные (проблема которых в Бурятии остро стоит во всех туристических районах) останутся в тени, - отмечает Чингис Матхеев.

Напомним, туристический налог включают в стоимость проживания в гостиницах, хостелах и гостевых домах. Первоначальная ставка – 1%. С каждым годом она будет увеличиваться и к 2030 году достигнет 5%. При этом минимальная сумма налога не должна быть меньше 100 рублей за номер за сутки проживания. В отличие от курортного сбора, туристический налог будут платить не туристы, а объекты размещения, входящие в соответствующий федеральный реестр - гостиницы, хостелы, санатории, кемпинги и глэмпинги. Исключение делается для ведомственных и социальных учреждений. Закон пока также не распространяется на гостевые дома и апартаменты.

Ставка налога в 2025 году будет составлять 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), туристический налог с 1 января 2025 года ввели 754 муниципальных образования в 63 регионах РФ.
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