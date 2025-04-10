В Бурятии назначили дополнительные электрички

В Бурятии с 15 апреля по 14 октября по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам на участке Улан-Удэ – Таловка назначаются дополнительные пригородные поезда №6611 и №6622.Востребованные в дачный сезон электрички позволят пассажирам комфортно посещать загородные участки, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Пригородный поезд №6611 «Улан-Удэ – Таловка» со станции Улан-Удэ будет отправляться в 8:34, на станцию Таловка прибывать в 9:57.Пригородный поезд №6622 «Таловка – Улан-Удэ» со станции Таловка будет отправляться в 15:27, на станцию Улан-Удэ прибывать в 16:47.