Общество 10.04.2025 в 16:25

В Бурятии назначили дополнительные электрички

Они будут курсировать на участке Улан-Удэ – Таловка с 15 апреля
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии назначили дополнительные электрички
Фото: БППК
В Бурятии с 15 апреля по 14 октября по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам на участке Улан-Удэ – Таловка назначаются дополнительные пригородные поезда №6611 и №6622.

Востребованные в дачный сезон электрички позволят пассажирам комфортно посещать загородные участки, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Пригородный поезд №6611 «Улан-Удэ – Таловка» со станции Улан-Удэ будет отправляться в 8:34, на станцию Таловка прибывать в 9:57.

Пригородный поезд №6622 «Таловка – Улан-Удэ» со станции Таловка будет отправляться в 15:27, на станцию Улан-Удэ прибывать в 16:47.
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