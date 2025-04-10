Общество 10.04.2025 в 16:48

Жители Бурятии подпалили еще одну фермерскую стоянку в Шаралдае

Из-за пала сухой травы огонь перешел на постройки
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Текст: Елена Кокорина
Жители Бурятии подпалили еще одну фермерскую стоянку в Шаралдае

Несмотря на запреты и угрозы жители Бурятии упорно продолжают жечь сухую траву. Очередной пожар из-за пала случился сегодня, 10 апреля, в селе Шаралдай Мухоршибирского района, где сильный ветер перекинул огонь с горящей травы на фермерскую стоянку. В результате пожара огнем были уничтожены три надворные постройки на 96 квадратах и две тысячи гектаров сухой травы.

Напомним, что это уже не первый пожар в Шаралдае, возникший из-за бесконтрольного поджигания травы. Предыдущий произошел всего пару дней назад и его площадь тоже составила 2 тысячи гектаров. Из-за сильного ветра пламя стремительно распространилось и перешло на постройки, находящиеся на ферме. Более 100 человек тушили огонь всю ночь, сдерживая его переход на село, тем не менее пламя уничтожило деревянный сарай, два автомобиля, три хозяйственные постройки и несколько коров.

Республиканское агентство ГО и ЧС, как и Агентство лесного хозяйства, неустанно напоминают, что в Бурятии введен особый противопожарный режим: запрещено жечь траву, разводить костры и посещать леса. Наказывать нарушителей будут штрафами и привлекать к уголовной ответственности.

Фото: loon.site

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