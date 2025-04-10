Жители Бурятии смогут летать по «плоским» тарифам

На рейсах «Аэрофлота» из Москвы в Улан-Удэ и обратно будут действовать льготные, фиксированные тарифы. Воспользоваться «плоским» тарифом может любой пассажир на любые открытые к продаже даты полетов. По социальной программе «Аэрофлота» авиабилеты продаются по ценам значительно ниже себестоимости перевозки, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Информация об этом стала известна по итогам встречи президента России Владимира Путина с генеральным директором, председателем правления ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» Сергеем Александровским. Сегодня в программу «плоских» тарифов «Аэрофлота» входят пять городов Дальнего Востока: Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан.– Ещё мы летаем в четыре города Дальнего Востока: Благовещенск, Анадырь, Якутск и Улан-Удэ, где «плоских» тарифов нет. Как вы знаете, и к вам, наверное, губернаторы обращались, и ко мне губернаторы обращаются, и жители, безусловно, хотят этого. Поэтому мы бы предложили распространить программу «плоских» тарифов на все девять городов Дальнего Востока, – сказал Сергей Алексадровский на встрече с президентом.Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, такие программы существенно повышают доступность авиаперевозок.– В Бурятии, Улан-Удэ за счёт федеральных программ по субсидированию авиаперелетов в три раза вырос пассажиропоток. С 240 до 540 тысяч вырос пассажиропоток у нас с 2017 года. Мы растём дальше, и вхождение в программу «плоских» тарифов «Аэрофлота» также повлияет позитивно на пассажиропоток. С приходом «Аэрофлота» в 2024 году рост составил 16 процентов к уровню прошлого года, – прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов.Напомним, «Аэрофлот» возобновил прямые рейсы между Москвой и Улан-Удэ 28 декабря 2024 года. Сегодня авиакомпания выполняет один рейс ежедневно. С 12 июня частота полётов увеличится до 10 рейсов в неделю, а с конца июня и до конца сентября запланировано до 14 рейсов в неделю – это два рейса в сутки.«Плоские» тарифы – собственная социальная программа «Аэрофлота», которая запущена в 2014 году (не относится в государственной программе субсидированных тарифов). Программа распространяется на перелеты эконом-классом из Москвы в ряд городов Дальнего Востока и в Калининград. Финансирование программы осуществляется из собственных средств авиакомпании, воспользоваться «плоским» тарифом может любой пассажир.