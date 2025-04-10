Общество 10.04.2025 в 17:16

В Бурятии стали реже делать аборты

Однако пока это не приводит к росту рождаемости
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии стали реже делать аборты
Фото: архив «Номер один»
В республике наблюдается устойчивое снижение количества абортов. В 2024 году их число упало на 21,6%. Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, с 2022 года стало меньше искусственного прерывания беременности по желанию женщины: если в 2021 году их было 1880, то в 2022 – 1836. В 2023 - 1574 (меньше на 14,3 %); в 2024 - 1234 (меньше на 21,6 %).

- В 2023 году в работу врачей-акушеров-гинекологов медицинских организаций независимо от формы собственности, оказывающих медицинские услуги по прерыванию беременности, внедрено проведение мотивационного анкетирования женщин, обратившихся за прерыванием беременности. Также внедрено использование речевых модулей, позволяющих создавать у женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора, положительных установок на рождение детей, - отметили в ведомстве.

Важную роль в отказе от аборта по желанию женщины сыграли предварительные консультирования. Так, в 2024 году удалось настроить диалог со 100% женщин, обратившихся за направлением на искусственное прерывание беременности, треть из них отказались и встали на учет по беременности.

Между тем эксперты отмечают, что на этот показатель повлияло и то, что в целом стало меньше беременностей. Наступил период, когда в детородный возраст вступили дети, рожденные в 90-е годы.

Кроме того, сыграло свою роль и изменение поведения молодых людей по сравнению с поколением 90-х и нулевых, и переход их жизни в онлайн, что также, в отличие от реальных встреч сверстников, не способствует беременностям. Значительную роль сыграла и информированность молодого поколения о контрацепции. В том числе о средствах барьерной контрацепции, особенно в связи с необходимостью защищенных половых контактов в эпоху СПИД.

Добавим, в России, несмотря на санкции, никакого дефицита средств барьерной контрацепции нет, крупнейшие западные и азиатские производители не прекращали их поставки в страну, заявили в Минпромторге РФ.

Неслучайно по всей стране число абортов снижается уже на протяжении нескольких десятилетий. Так, в России количество абортов снизилось в 14 раз с 1988 года. Об этом РИА Новости рассказал демограф Алексей Ракша.

Между тем снижение числа абортов пока не привело к росту рождаемости, более того, она снижается в результате многих причин, в том числе экономического характера. В первую очередь за счет снижения интенсивности рождения вторых детей. Демографы предсказывали это еще в 2020 году, когда в федеральной программе материнского капитала перенесли основную часть выплат на первого ребенка. Хотя до этого программа активно работала, когда выплаты по маткапиталу шли лишь при рождении второго ребенка.
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