Общество 10.04.2025 в 18:45

Уроженка Бурятии вошла в топ самых красивых стюардесс России

О нашей землячке написал женский журнал «Marie Claire»

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Текст: Анастасия Величко
Уроженка Бурятии вошла в топ самых красивых стюардесс России

Анастасия Ботова, родившаяся в Бурятии, уже несколько лет работает бортпроводником в авиакомпании «Победа». Помимо работы, девушка успевает получать высшее образование.

Анастасия рассказывает, что после окончания школы поступила на юридический факультет, однако поняла, что выбранная специальность ей не по душе. И решила стать стюардессой.

«Я знала, что это одна из самых сложных профессий, ведь ты должна быть всегда собрана, организована и в хорошем настроении, чтобы обеспечить прекрасный полет. Я стараюсь построить план для своей жизни, конечно, не всегда все идет так, как хочется. Но если есть цель, ты всегда достигнешь ее».

"24-летняя Анастасия Ботова принимала участие в профессиональном конкурсе красоты в прошлом году, однако заветной номинации не удостоилась. Однако мы считаем, что не включить девушку в список самых эффектных и ярких бортпроводников России, нельзя",-  пишет «Marie Claire».

Сейчас девушка учится на геодезиста.

«Летая в облаках, я всегда умею заземлиться», - говорит Анастасия.


Фото: соцсети

 

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