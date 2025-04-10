Уроженка Бурятии вошла в топ самых красивых стюардесс России

Анастасия Ботова, родившаяся в Бурятии, уже несколько лет работает бортпроводником в авиакомпании «Победа». Помимо работы, девушка успевает получать высшее образование.

Анастасия рассказывает, что после окончания школы поступила на юридический факультет, однако поняла, что выбранная специальность ей не по душе. И решила стать стюардессой.

«Я знала, что это одна из самых сложных профессий, ведь ты должна быть всегда собрана, организована и в хорошем настроении, чтобы обеспечить прекрасный полет. Я стараюсь построить план для своей жизни, конечно, не всегда все идет так, как хочется. Но если есть цель, ты всегда достигнешь ее».

"24-летняя Анастасия Ботова принимала участие в профессиональном конкурсе красоты в прошлом году, однако заветной номинации не удостоилась. Однако мы считаем, что не включить девушку в список самых эффектных и ярких бортпроводников России, нельзя",- пишет «Marie Claire».

Сейчас девушка учится на геодезиста.

«Летая в облаках, я всегда умею заземлиться», - говорит Анастасия.





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