В Улан-Удэ сбежавшего из дома мальчика вернули родителям

В Улан-Удэ росгвардейцы вернули сбежавшего из дома ребенка. Внимание правоохранителей он привлек медицинской маской на лице.

12-летнего мальчика заметили вчера утром возле продуктового магазина на ул. Краснофлотская.

- Мальчик был в медицинской маске, но по внешнему виду подходил по приметам на пропавшего несовершеннолетнего. Его попросили снять маску и опознали пропавшего ребенка. 12-летний ребенок, не ночевавший дома, был доставлен в полицию и передан инспекторам по делам несовершеннолетних, - рассказали в Росгвардии.

Сотрудниками полиции проведена профилактическая работа с ребенком о недопущении подобных фактов. Его мать привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Фото: Росгвардия Бурятии