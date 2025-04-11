В Улан-Удэ рассказали, где сегодня отключат свет

Масштабные отключения электроэнергии в связи с ремонтными работами на электросетях пройдут сегодня в Улан-Удэ. Без света останутся множество улиц и несколько ДНТ.Электроэнергию отключат по следующим адресам:- ч/сектор ДНТ «Енисей», ДНТ «Лоза», ДНТ «Академический», ДНТ «Надежда», ДНТ «Олимпийский», ДНТ «ВСГТУ», ДНТ «Зеленый бор», СНТ «Тепловик».- ул. Подлесная 2-165, Подлесный пер. 1-24, ул. Сибирская 2-44, Спортивный пер. 10, ул. Спортивная 8, ул. Вакарина 90-98, ул. Шевченко 92-130, ул. Ковалевской 4-14, ул. Короленко 49-72, ул. Лермонтова 78-130, ул. Кольцова 12-51, ул. Лобачевского 4-6.- ул. Целинная 10-34, ул. Уссурийская 13-33, ул. Агрономическая 1-8, Агрономический пер. 1-8, ул. Минусинская 2, ул. Орешково 4, ул. Кулундинская 1-5, ул. Юннатов 4-39, Котельная Юннатов 2 филиала ПАО «ТГК-14», пер. Уссурийский, 7-24.- ООО Бурятпромресурс, ул. Домостроительная, магазин Титан, ул. Бабушкина 198, 200, 206, 208, м-н Николаевский ул. Бабушкина.- ул. Армавирская 3, ул. Горького 49-51, ул. Красной звезды 23-34, ул. Кузнецкая 2-58, ул. Наушкинская 23-37, ул. Тверская 1-4.