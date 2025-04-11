Общество 11.04.2025 в 09:26
В Бурятии зачипировали местных верблюдов
Это позволит контролировать здоровье животных
Текст: Елена Кокорина
В Этнокомплексе «АСАГАД. Степной кочевник» прочипировали верблюдов и лошадей. Плановое противоэпизоотическое мероприятие было организовано старшекурсниками Бурятской сельхозакадемии, преподавателями и ветеринаром.
Отмечается, что чипирование лошадей и верблюдов является современным способом их идентификации и контроля за здоровьем животных.
- Помимо этого их вакцинировали против лептоспироза, обеспечив защиту от опасной инфекции и сделали забор крови для диагностических исследований. Все это позволит своевременно выявить скрытые заболевания и предотвратить их распространение, -сообщает ТГ-канал «Вперед.Заиграево» со ссылкой на руководителя этнокомплекса Светлану Цыбикдоржиеву.
Фото: «Вперед.Заиграево»
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