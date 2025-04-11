В Бурятии зачипировали местных верблюдов

В Этнокомплексе «АСАГАД. Степной кочевник» прочипировали верблюдов и лошадей. Плановое противоэпизоотическое мероприятие было организовано старшекурсниками Бурятской сельхозакадемии, преподавателями и ветеринаром.

Отмечается, что чипирование лошадей и верблюдов является современным способом их идентификации и контроля за здоровьем животных.

- Помимо этого их вакцинировали против лептоспироза, обеспечив защиту от опасной инфекции и сделали забор крови для диагностических исследований. Все это позволит своевременно выявить скрытые заболевания и предотвратить их распространение, -сообщает ТГ-канал «Вперед.Заиграево» со ссылкой на руководителя этнокомплекса Светлану Цыбикдоржиеву.

Фото: «Вперед.Заиграево»