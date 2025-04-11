Мэр Улан-Удэ: «Мы обещали людям сделать нормальную дорогу, и мы это сделаем»

В столице Бурятии стартовал дорожный ремонт. Работы начали с улицы Пушкина. Сейчас там идет демонтаж старого асфальта.«Мы обещали людям сделать нормальную дорогу, и мы это сделаем. Ведь на этой улице расположены социальные объекты. При своей востребованности у горожан тут давно не было ремонта, и она перестала соответствовать требованиям безопасности дорожного движения. Учитывая все эти факторы, было принято решение о включении участка от ул. Ю. Коммунара до ул. Х. Намсараева в план ремонтной кампании на 2025 год», - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.По словам градоначальника, на этом участке не только отремонтируют саму дорогу, но и обустроят тротуары, сделают парковки, установят защитные ограждения, дорожные знаки и нанесут разметку.